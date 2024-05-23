https://ria.ru/20240523/servicepipe-1947787478.html
Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки
Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки - РИА Новости, 23.05.2024
Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки
Российская компания по кибербезопасности Servicepipe обнаружила хакерскую группировку, которая проводит DDoS-атаки для саморекламы - она анонсировала их в своем РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T04:05
2024-05-23T04:05
2024-05-23T04:05
вкусвилл
райффайзенбанк
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164116_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b309301219f31edd459f1f5f94108ab8.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности Servicepipe обнаружила хакерскую группировку, которая проводит DDoS-атаки для саморекламы - она анонсировала их в своем Telegram-канале и отчитывалась там же, рассказал РИА Новости директор по развитию компании Данила Чежин. "Для группировки DDoS-атаки являются своего рода элементом маркетинга: группировка обладает мощнейшим ботнетом, и в своем Telegram-канале она анонсирует цели своих атак, а затем отчитывается о результатах. Канал группировки был создан 4 мая, пишут в нем злоумышленники сразу на трех языках - русском, английском, китайском", - сказал Чежин. Эти хакеры взяли на себя ответственность за серию мощных DDoS-атак на крупнейшие российские компании - "Вкусвилл" и "Яндекс.Еда", Tele2, "Райффайзенбанк", в также портал reg.ru и ряд компаний, специализирующихся на информационной безопасности. Атаки происходили на уровне приложений - они нацелены на уязвимости критически важных частей приложения и недостатки в логике и обработке данных. По словам эксперта, до этого тактику анонса и освещения подробностей кибератак в Telegram-каналах использовали лишь политически мотивированные хакеры. Однако в этом случае он исключил политические мотивы, потому что цели выбираются среди крупных компаний всего мира: наряду с российскими целями злоумышленникам также удалось помешать работе Google, украинского "Приватбанка", стримингового сервиса Spotify и так далее "Полагаем, что единственной целью подобных атак может быть своего рода реклама собственных возможностей, группировка заявляет о 19 млн запросов в секунду. То есть их ботнет входит в топ-5 по скорости атак во всем мире на уровне приложений (l7), возможно - и в топ-3. Следовательно, злоумышленники предлагают свои услуги рынку. И пока идет своего рода "рекламная компания", жертвой атаки может стать фактически любая организация", - добавил Чежин.
https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html
https://ria.ru/20231009/botnety-1901384449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вкусвилл, райффайзенбанк, google
ВкусВилл, Райффайзенбанк, Google
Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки
Servicepipe обнаружила хакеров, которые проводят DDoS-атаки для саморекламы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности Servicepipe обнаружила хакерскую группировку, которая проводит DDoS-атаки для саморекламы - она анонсировала их в своем Telegram-канале и отчитывалась там же, рассказал РИА Новости директор по развитию компании Данила Чежин.
"Для группировки DDoS-атаки являются своего рода элементом маркетинга: группировка обладает мощнейшим ботнетом, и в своем Telegram-канале она анонсирует цели своих атак, а затем отчитывается о результатах. Канал группировки был создан 4 мая, пишут в нем злоумышленники сразу на трех языках - русском, английском, китайском", - сказал Чежин.
Эти хакеры взяли на себя ответственность за серию мощных DDoS-атак на крупнейшие российские компании - "Вкусвилл
" и "Яндекс.Еда", Tele2, "Райффайзенбанк
", в также портал reg.ru и ряд компаний, специализирующихся на информационной безопасности. Атаки происходили на уровне приложений - они нацелены на уязвимости критически важных частей приложения и недостатки в логике и обработке данных.
По словам эксперта, до этого тактику анонса и освещения подробностей кибератак в Telegram-каналах использовали лишь политически мотивированные хакеры. Однако в этом случае он исключил политические мотивы, потому что цели выбираются среди крупных компаний всего мира: наряду с российскими целями злоумышленникам также удалось помешать работе Google
, украинского "Приватбанка
", стримингового сервиса Spotify и так далее
"Полагаем, что единственной целью подобных атак может быть своего рода реклама собственных возможностей, группировка заявляет о 19 млн запросов в секунду. То есть их ботнет входит в топ-5 по скорости атак во всем мире на уровне приложений (l7), возможно - и в топ-3. Следовательно, злоумышленники предлагают свои услуги рынку. И пока идет своего рода "рекламная компания", жертвой атаки может стать фактически любая организация", - добавил Чежин.