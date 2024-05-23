https://ria.ru/20240523/servicepipe-1947787478.html

Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки

Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки - РИА Новости, 23.05.2024

Servicepipe раскрыла хакерскую группировку, проводящую DDoS-атаки

Российская компания по кибербезопасности Servicepipe обнаружила хакерскую группировку, которая проводит DDoS-атаки для саморекламы - она анонсировала их в своем РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T04:05

2024-05-23T04:05

2024-05-23T04:05

вкусвилл

райффайзенбанк

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164116_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b309301219f31edd459f1f5f94108ab8.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности Servicepipe обнаружила хакерскую группировку, которая проводит DDoS-атаки для саморекламы - она анонсировала их в своем Telegram-канале и отчитывалась там же, рассказал РИА Новости директор по развитию компании Данила Чежин. "Для группировки DDoS-атаки являются своего рода элементом маркетинга: группировка обладает мощнейшим ботнетом, и в своем Telegram-канале она анонсирует цели своих атак, а затем отчитывается о результатах. Канал группировки был создан 4 мая, пишут в нем злоумышленники сразу на трех языках - русском, английском, китайском", - сказал Чежин. Эти хакеры взяли на себя ответственность за серию мощных DDoS-атак на крупнейшие российские компании - "Вкусвилл" и "Яндекс.Еда", Tele2, "Райффайзенбанк", в также портал reg.ru и ряд компаний, специализирующихся на информационной безопасности. Атаки происходили на уровне приложений - они нацелены на уязвимости критически важных частей приложения и недостатки в логике и обработке данных. По словам эксперта, до этого тактику анонса и освещения подробностей кибератак в Telegram-каналах использовали лишь политически мотивированные хакеры. Однако в этом случае он исключил политические мотивы, потому что цели выбираются среди крупных компаний всего мира: наряду с российскими целями злоумышленникам также удалось помешать работе Google, украинского "Приватбанка", стримингового сервиса Spotify и так далее "Полагаем, что единственной целью подобных атак может быть своего рода реклама собственных возможностей, группировка заявляет о 19 млн запросов в секунду. То есть их ботнет входит в топ-5 по скорости атак во всем мире на уровне приложений (l7), возможно - и в топ-3. Следовательно, злоумышленники предлагают свои услуги рынку. И пока идет своего рода "рекламная компания", жертвой атаки может стать фактически любая организация", - добавил Чежин.

https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html

https://ria.ru/20231009/botnety-1901384449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вкусвилл, райффайзенбанк, google