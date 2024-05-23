https://ria.ru/20240523/sberbank-1947776070.html
"Сбер" повысил суточный лимит на переводы до 30 миллионов рублей
"Сбер" повысил суточный лимит на переводы до 30 миллионов рублей - РИА Новости, 23.05.2024
"Сбер" повысил суточный лимит на переводы до 30 миллионов рублей
Сбербанк предоставляет своим клиентам возможность повышать суточный лимит до 30 миллионов рублей для бесплатных переводов онлайн на свои счета в других банках,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:24
2024-05-23T00:24
2024-05-23T00:58
экономика
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сбербанк предоставляет своим клиентам возможность повышать суточный лимит до 30 миллионов рублей для бесплатных переводов онлайн на свои счета в других банках, сообщила пресс-служба кредитной организации.Банк России в среду заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия. Как сообщили в "Сбербанке", в приложении банка по умолчанию действуют суточные лимиты с целью защиты клиентов от мошенников. При этом клиент может самостоятельно с помощью приложения управлять суточным лимитом, повысив его до 30 миллионов рублей.На сайте кредитной организации указывается, что подтвердить увеличение лимита до 30 миллионов рублей можно с помощью биометрии. При использовании СБП для перевода клиенту потребуется провести 30 операций по миллиону рублей. Как пояснили в "Сбербанке", это связано с тем, что в Системе быстрых платежей наложен соответствующий лимит на одну операцию.
https://ria.ru/20240507/sberbank-1944291768.html
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экономика, сбербанк россии, сбер, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Сбер" повысил суточный лимит на переводы до 30 миллионов рублей
"Сбер" повышает суточный лимит для переводов онлайн до 30 миллионов рублей
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сбербанк предоставляет своим клиентам возможность повышать суточный лимит до 30 миллионов рублей для бесплатных переводов онлайн на свои счета в других банках, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Банк России в среду заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия.
Как сообщили в "Сбербанке", в приложении банка по умолчанию действуют суточные лимиты с целью защиты клиентов от мошенников. При этом клиент может самостоятельно с помощью приложения управлять суточным лимитом, повысив его до 30 миллионов рублей.
На сайте кредитной организации указывается, что подтвердить увеличение лимита до 30 миллионов рублей можно с помощью биометрии.
При использовании СБП для перевода клиенту потребуется провести 30 операций по миллиону рублей. Как пояснили в "Сбербанке", это связано с тем, что в Системе быстрых платежей наложен соответствующий лимит на одну операцию.