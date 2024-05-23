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Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске - РИА Новости, 23.05.2024
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:26 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/saransk-1947981464.html
Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске
Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске - РИА Новости, 23.05.2024
Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске
Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:26
2024-05-23T18:26
республика мордовия
саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. "Принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведем конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в Саранске ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры. "Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам", - отметил глава региона.
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саранск, артем здунов
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов

Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
"Принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведем конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что в Саранске ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры.
"Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам", - отметил глава региона.
 
Республика МордовияСаранскАртем Здунов
 
 
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