https://ria.ru/20240523/saransk-1947981464.html
Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске
Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске - РИА Новости, 23.05.2024
Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске
Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:26
2024-05-23T18:26
2024-05-23T18:26
республика мордовия
саранск
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. "Принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведем конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в Саранске ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры. "Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240517/region-1946737501.html
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саранск, артем здунов
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
"Принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведем конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в Саранске
ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры.
"Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам", - отметил глава региона.