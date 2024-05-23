https://ria.ru/20240523/saransk-1947981464.html

Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске

Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске - РИА Новости, 23.05.2024

Дополнительные 50 млн рублей выделят на ремонт дорог в Саранске

Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:26

2024-05-23T18:26

2024-05-23T18:26

республика мордовия

саранск

артем здунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пятьдесят миллионов рублей будет дополнительно выделено на ремонт дорог в Саранске, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. "Принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведем конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в Саранске ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры. "Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240517/region-1946737501.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саранск, артем здунов