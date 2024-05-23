https://ria.ru/20240523/sanches-1947964870.html

Испания прокомментировала решение о признании Палестины

Испания прокомментировала решение о признании Палестины - РИА Новости, 23.05.2024

Испания прокомментировала решение о признании Палестины

Правительство Испании надеется, что официальное признание ею государства Палестина будет способствовать построению мирного будущего и стабильности в регионе,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:28

2024-05-23T17:28

2024-05-23T17:28

специальная военная операция на украине

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наджиб микати

педро санчес

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МАДРИД, 23 мая - РИА Новости. Правительство Испании надеется, что официальное признание ею государства Палестина будет способствовать построению мирного будущего и стабильности в регионе, заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес. "Я только что провел беседу с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, с которым обсудил объявление о признании Испанией Государства Палестина 28 мая. Мы хотим, чтобы это признание способствовало построению будущего мира, стабильности и процветания во всех странах региона", - написал Санчес в своем аккаунте в социальной сети X. Он добавил, что в ходе беседы он также подтвердил Микати приверженность испанских властей безопасности и стабильности Ливана. В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240523/palestina-1947935048.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

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