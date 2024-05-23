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Санатории Сочи начали принимать первых пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.05.2024
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06:47 23.05.2024 (обновлено: 06:57 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sanatorii-1947794425.html
Санатории Сочи начали принимать первых пострадавших в "Крокусе"
Санатории Сочи начали принимать первых пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.05.2024
Санатории Сочи начали принимать первых пострадавших в "Крокусе"
Два крупных санатория в Сочи "Светлана" и "Зеленая роща" приняли первых пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокусе", произошедшего в марте,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:47
2024-05-23T06:57
сочи
красногорск
брянская область
крокус
крокус сити холл
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СОЧИ, 23 мая – РИА Новости. Два крупных санатория в Сочи "Светлана" и "Зеленая роща" приняли первых пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокусе", произошедшего в марте, сообщили РИА Новости в администрации города. О готовности принять пострадавших результате террористических действий ранее заявляли власти курорта, а также представители малых и крупных средств размещения. "На сегодняшний день в Сочи проживают две семьи, всего восемь человек. Они на безвозмездной основе отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение с 15 по 25 мая 2024 года в санаториях "Светлана" и "Зеленая роща". Детям предоставлены билеты на посещение парка "Ривьера", - сказала собеседница агентства. Санатории "Светлана" и "Зеленая роща" были возведены еще в советское время. Это крупные здания с широким номерным фондом, собственной территорией, пляжами и зонами, где высажены реликтовые растения. Санатории обеспечены собственной медицинской и спортивной инфраструктурой, в "Светлане" недавно был построен бассейн общей площадью 300 квадратных метров. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Всего по делу задержаны 12 человек, среди них Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (отец и два сына). По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
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сочи, красногорск, брянская область, крокус, крокус сити холл, renault s.a, renault clio
Сочи, Красногорск, Брянская область, Крокус, Крокус Сити Холл, Renault S.A, Renault Clio
Санатории Сочи начали принимать первых пострадавших в "Крокусе"

Два крупных санатория в Сочи начали принимать первых пострадавших в "Крокусе"

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 мая – РИА Новости. Два крупных санатория в Сочи "Светлана" и "Зеленая роща" приняли первых пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокусе", произошедшего в марте, сообщили РИА Новости в администрации города.
О готовности принять пострадавших результате террористических действий ранее заявляли власти курорта, а также представители малых и крупных средств размещения.
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"На сегодняшний день в Сочи проживают две семьи, всего восемь человек. Они на безвозмездной основе отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение с 15 по 25 мая 2024 года в санаториях "Светлана" и "Зеленая роща". Детям предоставлены билеты на посещение парка "Ривьера", - сказала собеседница агентства.
Санатории "Светлана" и "Зеленая роща" были возведены еще в советское время. Это крупные здания с широким номерным фондом, собственной территорией, пляжами и зонами, где высажены реликтовые растения. Санатории обеспечены собственной медицинской и спортивной инфраструктурой, в "Светлане" недавно был построен бассейн общей площадью 300 квадратных метров.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Всего по делу задержаны 12 человек, среди них Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (отец и два сына). По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
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СочиКрасногорскБрянская областьКрокусКрокус Сити ХоллRenault S.ARenault Clio
 
 
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