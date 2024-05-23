https://ria.ru/20240523/samolet-1947938878.html

В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке

В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке - РИА Новости, 23.05.2024

В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке

Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:21

2024-05-23T16:21

2024-05-23T16:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте. "Днем 23 мая 2024 года поступило сообщение о том, что при посадке в международном аэропорту "Калуга" частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. По факту инцидента в аэропорту организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20231024/samolet-1904838305.html

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2024

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)