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В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке - РИА Новости, 23.05.2024
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16:21 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/samolet-1947938878.html
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке - РИА Новости, 23.05.2024
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке
Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:21
2024-05-23T16:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте. "Днем 23 мая 2024 года поступило сообщение о том, что при посадке в международном аэропорту "Калуга" частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. По факту инцидента в аэропорту организована доследственная проверка.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке

СК: в Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы, никто не пострадал

© Фото : Международный аэропорт Калуга/TelegramМеждународный аэропорт Калуга
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Международный аэропорт Калуга/Telegram
Международный аэропорт Калуга. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.
"Днем 23 мая 2024 года поступило сообщение о том, что при посадке в международном аэропорту "Калуга" частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По факту инцидента в аэропорту организована доследственная проверка.
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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