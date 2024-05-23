https://ria.ru/20240523/samolet-1947938878.html
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке - РИА Новости, 23.05.2024
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке
Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:21
2024-05-23T16:21
2024-05-23T16:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте. "Днем 23 мая 2024 года поступило сообщение о том, что при посадке в международном аэропорту "Калуга" частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. По факту инцидента в аэропорту организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904838305.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_022e522988df7a4ec98ffc8f49268515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы при посадке
СК: в Калуге частный самолет сошел со взлетной полосы, никто не пострадал