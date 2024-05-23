https://ria.ru/20240523/roszheldor-1947950057.html

На Урале создадут институт подготовки кадров для высокоскоростных ж/д

На Урале создадут институт подготовки кадров для высокоскоростных ж/д - РИА Новости, 23.05.2024

На Урале создадут институт подготовки кадров для высокоскоростных ж/д

Уральский госуниверситет путей сообщения (Екатеринбург) первым в России создает отдельный институт, который займется подготовкой кадров для высокоскоростных... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:42

2024-05-23T16:42

2024-05-23T16:45

общество

екатеринбург

россия

александр галкин

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уральский госуниверситет путей сообщения (Екатеринбург) первым в России создает отдельный институт, который займется подготовкой кадров для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщили РИА Новости в Росжелдоре. "В Уральском госуниверситете путей сообщения появится Институт транспортного машиностроения. Новая структура создаётся в первую очередь для кадрового и научного обеспечения строительства высокоскоростных магистралей… Они первые, кто открывает отдельный институт, чтобы готовить кадры для ВСМ", - сообщили в Росжелдоре в четверг и отметили, что в той или иной степени все подведомственные агентству университеты буду готовить кадры для ВСМ. Ректор УрГУПСа Александр Галкин, которого процитировали в Росжелдоре, рассказал, что планируется открытие новых специальностей, обучение студентов, проведение научных исследований и инженерных разработок по заданию отрасли. "Институт имеет все шансы стать главной образовательной и научно-производственной площадкой Уральского региона, способной утолить кадровый голод предприятий в сфере транспортного машиностроения", - сказал Галкин. Обучение будет вестись по специальности "Инжиниринг и информационные технологии в транспортном машиностроении" (направление подготовки "Мехатроника и робототехника"). В последующие годы количество профилей и специализаций расширится. Первый набор абитуриентов пройдет в 2024 году. План приема - 30 студентов. Пока предусмотрено только обучение на платной основе. План приема на 2025 год - 50 студентов, на 2026 год - 70 студентов. В состав института также войдут лаборатории и научно-исследовательские центры. Новое подразделение вуза станет экспериментальной площадкой и базой для апробации научных инноваций и реализации современных технологий обучения, основой конгломерата научно-исследовательской деятельности и профессионального образования в регионе.

https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html

https://ria.ru/20240415/poezda-1940181356.html

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общество, екатеринбург, россия, александр галкин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)