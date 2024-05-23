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На границе Ростовской области установили особую зону - РИА Новости, 23.05.2024
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На границе Ростовской области установили особую зону
На границе Ростовской области установили особую зону - РИА Новости, 23.05.2024
На границе Ростовской области установили особую зону
РИА Новости РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:00
2024-05-23T13:00
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
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РИА НовостиРОСТОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 5-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ НА АДМИНГРАНИЦЕ С ДНР И ЛНР, ГДЕ УСТАНОВЛЕН АНАЛОГИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ РЕЖИМОСОБАЯ ЗОНА НА ГРАНИЦЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНР И ЛНР НУЖНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ - ГУБЕРНАТОР
донецкая народная республика
ростовская область
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донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика
Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Луганская Народная Республика
На границе Ростовской области установили особую зону

Губернатор Ростова подписал указ о создании особой зоны на границе с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на границе
Военнослужащий на границе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий на границе. Архивное фото
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РИА Новости
РОСТОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 5-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ НА АДМИНГРАНИЦЕ С ДНР И ЛНР, ГДЕ УСТАНОВЛЕН АНАЛОГИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ РЕЖИМ
ОСОБАЯ ЗОНА НА ГРАНИЦЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНР И ЛНР НУЖНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ - ГУБЕРНАТОР
 
Донецкая Народная РеспубликаРостовская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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