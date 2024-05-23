https://ria.ru/20240523/rostov-1947868812.html

На границе Ростовской области установили особую зону

На границе Ростовской области установили особую зону - РИА Новости, 23.05.2024

На границе Ростовской области установили особую зону

РИА Новости РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:00

2024-05-23T13:00

2024-05-23T13:00

донецкая народная республика

ростовская область

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366829_0:19:2881:1640_1920x0_80_0_0_0651f04a3adf14ffe692bb5f9765a919.jpg

РИА НовостиРОСТОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 5-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ НА АДМИНГРАНИЦЕ С ДНР И ЛНР, ГДЕ УСТАНОВЛЕН АНАЛОГИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ РЕЖИМОСОБАЯ ЗОНА НА ГРАНИЦЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНР И ЛНР НУЖНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ - ГУБЕРНАТОР

донецкая народная республика

ростовская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика