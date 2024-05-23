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Сенатор заметила интересную деталь на карте, показанной в конгрессе США - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 23.05.2024 (обновлено: 13:45 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947878221.html
Сенатор заметила интересную деталь на карте, показанной в конгрессе США
Сенатор заметила интересную деталь на карте, показанной в конгрессе США - РИА Новости, 23.05.2024
Сенатор заметила интересную деталь на карте, показанной в конгрессе США
Факт демонстрации карты России с учетом новых регионов парламентарием США Майклом Маколлом доказывает то, что США реально осознают принадлежность Крыма, ЛНР,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:33
2024-05-23T13:45
специальная военная операция на украине
россия
сша
вашингтон (штат)
ольга ковитиди
майкл маккол
энтони блинкен
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Факт демонстрации карты России с учетом новых регионов парламентарием США Майклом Маколлом доказывает то, что США реально осознают принадлежность Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области к России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Новые регионы РФ на карте были выделены отличающимся от украинских территорий цветом. "Обращаю внимание, что представленная... карта России с указанием зон, которые могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, включает в себя все субъекты РФ, включенные в состав России, начиная с 2014 года. Указанное наглядно подтверждает, что в США реально осознают принадлежность Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", - сказала Ковитиди. Она отметила, что призывы к руководству США отменить запрет для Киева наносить удары по территории России "представляют серьезную опасность для безопасности США". "Для всех очевидно, что любое решение любого иностранного государства, создающее угрозу национальной безопасности России и ее гражданам вынудит Россию к жестким мерам оперативного реагирования. Очевидно, что только провокаторы и психически нездоровые люди могут подталкивать свою страну к войне с Россией", - подчеркнула парламентарий. Накануне группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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сша
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россия, сша, вашингтон (штат), ольга ковитиди, майкл маккол, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вашингтон (штат), Ольга Ковитиди, Майкл Маккол, Энтони Блинкен, В мире
Сенатор заметила интересную деталь на карте, показанной в конгрессе США

Ковитиди: конгресс США показом карты признал принадлежность новых регионов к РФ

© Кадр видео C-SPANКонгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
Конгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
© Кадр видео C-SPAN
Конгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Факт демонстрации карты России с учетом новых регионов парламентарием США Майклом Маколлом доказывает то, что США реально осознают принадлежность Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области к России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Новые регионы РФ на карте были выделены отличающимся от украинских территорий цветом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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"Обращаю внимание, что представленная... карта России с указанием зон, которые могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, включает в себя все субъекты РФ, включенные в состав России, начиная с 2014 года. Указанное наглядно подтверждает, что в США реально осознают принадлежность Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", - сказала Ковитиди.
Она отметила, что призывы к руководству США отменить запрет для Киева наносить удары по территории России "представляют серьезную опасность для безопасности США".
Изображение сгенерировано ИИ
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00
"Для всех очевидно, что любое решение любого иностранного государства, создающее угрозу национальной безопасности России и ее гражданам вынудит Россию к жестким мерам оперативного реагирования. Очевидно, что только провокаторы и психически нездоровые люди могут подталкивать свою страну к войне с Россией", - подчеркнула парламентарий.
Накануне группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
10 мая, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВашингтон (штат)Ольга КовитидиМайкл МакколЭнтони Блинкен
 
 
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