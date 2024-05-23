В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии
Global Times пишет, что ядерные учения демонстрируют Западу решимость России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ядерные учения России могут заставить Североатлантический альянспризнать решимость Москвы в отстаивании своих интересов, пишет Global Times.
"Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", — говорится в публикации.
"Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что маневры призваны в основном продемонстрировать силу и мощь, например, способность быстрого развертывания тактического ядерного оружия, поскольку возглавляемый США военный блок в настоящее время оказывает огромное военное давление на Россию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.