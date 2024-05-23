https://ria.ru/20240523/rossiya-1947825953.html

В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии

В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии - РИА Новости, 23.05.2024

В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии

Ядерные учения России могут заставить Североатлантический альянспризнать решимость Москвы в отстаивании своих интересов, пишет Global Times. "Цель этих учений - РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:47

2024-05-23T10:47

2024-05-23T10:47

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ядерные учения России могут заставить Североатлантический альянспризнать решимость Москвы в отстаивании своих интересов, пишет Global Times. "Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", — говорится в публикации. В статье отмечается, что маневры призваны в основном продемонстрировать силу и мощь, например, способность быстрого развертывания тактического ядерного оружия, поскольку возглавляемый США военный блок в настоящее время оказывает огромное военное давление на Россию. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.

https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html

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