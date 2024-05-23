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Небензя назвал цель резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
Небензя назвал цель резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" - РИА Новости, 23.05.2024
Небензя назвал цель резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
Цель принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" - подрыв Дейтонского мирного соглашения, заявил на заседании генассамблеи постпред РФ при... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:39
2024-05-23T20:39
2024-05-23T20:40
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ООН, 23 мая – РИА Новости. Цель принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" - подрыв Дейтонского мирного соглашения, заявил на заседании генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя. "Сегодня мы стали свидетелями печальной страницы в истории Генассамблеи ООН. Ряд делегаций под предводительством Германии решили злоупотребить полномочиями Генассамблеи и под видом резолюции об учреждении памятного дня принять политическую декларацию, целью которой являются, несмотря на заявления инициаторов об обратном, демонизация одного из народов бывшей Югославии, подрыв Дейтонского мирного соглашения и утвердившей его резолюции Совета Безопасности ООН 1031 (1995)", - сказал Небензя. Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.
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германия, сребреница, россия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Германия, Сребреница, Россия, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Небензя назвал цель резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
Небензя: цель резолюции ГА ООН о Сребренице в подрыве Дейтонского соглашения