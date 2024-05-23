https://ria.ru/20240523/rassledovanie-1947804531.html

Иран может скрыть детали расследования гибели Раиси, пишут СМИ

Иран может скрыть детали расследования гибели Раиси, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Иран может скрыть детали расследования гибели Раиси, пишут СМИ

Версия о диверсии по авиакатастрофе, повлекшей гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, стала усиливаться по... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:54

2024-05-23T08:54

2024-05-23T09:04

в мире

иран

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Версия о диверсии по авиакатастрофе, повлекшей гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, стала усиливаться по мере поступления новой информации, Тегеран может скрыть детали расследования, пишет в четверг турецкая газета Hürriyet. Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент страны Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Она возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Причина падения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси будет выяснена в результате расследования специальной группы. Однако я не уверен, что иранское государство объявит об этом. Общая тенденция в Иране заключается в том, что это был несчастный случай. Но по мере поступления информации подозрения в том, что инцидент мог быть покушением, стали усиливаться", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Как и в предыдущих публикациях, автор задается вопросами о причинах аварии. "Если погодные условия были хорошими, то почему этот вертолет разбился? Пилот вертолета, перевозившего Раиси, был командиром эскадрильи "Мустави", поэтому он должен был быть опытным пилотом. В таком случае почему вертолет в центре, управляемый самым опытным пилотом, разбился, а два других, летевших впереди и сзади, - нет?", - пишет издание. "Оказалось, что кабина вертолета была охвачена огнем. Была ли в воздухе диверсия, которая привела к возгоранию кабины и в конечном счете к крушению вертолета? Вопросов становится все больше. На смену вероятности несчастного случая приходят убийства и диверсия. Неизвестно только, кто заказал это убийство. Внутри Ирана или за пределами", - отмечает газета.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240521/ssha-1947316556.html

иран

азербайджан

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в мире, иран, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана