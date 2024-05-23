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Ракова: в Москве в 1,5 раза увеличат число операций для лечения катаракты - РИА Новости, 23.05.2024
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09:20 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/rakova-1947678775.html
Ракова: в Москве в 1,5 раза увеличат число операций для лечения катаракты
Ракова: в Москве в 1,5 раза увеличат число операций для лечения катаракты - РИА Новости, 23.05.2024
Ракова: в Москве в 1,5 раза увеличат число операций для лечения катаракты
В этом году Москва значительно расширяет возможности для лечения катаракты для жителей города; объемы хирургического лечения этого заболевания вырастут более... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:20
2024-05-23T09:20
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В этом году Москва значительно расширяет возможности для лечения катаракты для жителей города; объемы хирургического лечения этого заболевания вырастут более чем в полтора раза, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, медицинская помощь при данной патологии будет оказана 70 тысяч раз, что на 26 тысяч операций больше, чем годом ранее, а срок ожидания операции сократится с нескольких месяцев до месяца."Одна из ключевых наших задач — постоянное повышение доступности и эффективности специализированной медицинской помощи для жителей. Болезни органов зрения напрямую влияют на качество жизни людей старшего поколения, и такое заболевание как катаракта, к сожалению, наиболее часто встречающееся у пожилых. Чтобы оказать медицинскую помощь большему количеству москвичей, мы увеличили в этом году объемы хирургического лечения катаракты", – рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.Так, более 26 тысяч операций по замене хрусталика будет проведено дополнительно. Увеличение объемов специализированной помощи позволит сократить сроки ожидания плановой госпитализации до одного месяца — ранее пациентам приходилось ждать в очереди на замену хрусталика от четыре месяцев до полугода, пояснила Ракова."Пациенты смогут проходить лечение в наших городских специализированных офтальмологических центрах и отделениях многопрофильных стационаров, которые обеспечены всем необходимым для применения инновационных методов лечения и проведения высокотехнологичных операций", — отметила заммэра.Она добавила, что хирургические операции по лечению катаракты, проходят в Московский городской офтальмологический центр ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 52, ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Ворохобова.Как уточнили в мэрии, две трети пациентов с различными нарушениями зрения – старше пенсионного возраста. Катаракта лидирует среди заболеваний глаз этой возрастной группы, составляя 48% от общего количества. При подозрении на наличие катаракты жителю города необходимо обратиться к врачу-офтальмологу районной поликлиники, который проведет обследование и, при наличии показаний, выдаст направление в специализированный стационар, где будет проведено хирургическое лечение.На сегодняшний день москвичам доступен весь цикл специализированной медпомощи по офтальмологическому профилю, от неотложной до высокотехнологичной, которая осуществляется в городских поликлиниках, консультативных центрах и стационарах. Операции по лечению катаракты, производятся с помощью факоэмульсификации. Это щадящий малотравматичный метод дробления ультразвуком мутного хрусталика с последующей его заменой. Интеграция инновационных методик и современных технологий позволяет специалистам добиваться высоких результатов в лечении и диагностики офтальмологических заболеваний, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/rakova-1945504328.html
https://ria.ru/20240424/lektsii-1942019915.html
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москва, анастасия ракова
Москва, Анастасия Ракова

Ракова: в Москве в 1,5 раза увеличат число операций для лечения катаракты

© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В этом году Москва значительно расширяет возможности для лечения катаракты для жителей города; объемы хирургического лечения этого заболевания вырастут более чем в полтора раза, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, медицинская помощь при данной патологии будет оказана 70 тысяч раз, что на 26 тысяч операций больше, чем годом ранее, а срок ожидания операции сократится с нескольких месяцев до месяца.
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"Одна из ключевых наших задач — постоянное повышение доступности и эффективности специализированной медицинской помощи для жителей. Болезни органов зрения напрямую влияют на качество жизни людей старшего поколения, и такое заболевание как катаракта, к сожалению, наиболее часто встречающееся у пожилых. Чтобы оказать медицинскую помощь большему количеству москвичей, мы увеличили в этом году объемы хирургического лечения катаракты", – рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Так, более 26 тысяч операций по замене хрусталика будет проведено дополнительно. Увеличение объемов специализированной помощи позволит сократить сроки ожидания плановой госпитализации до одного месяца — ранее пациентам приходилось ждать в очереди на замену хрусталика от четыре месяцев до полугода, пояснила Ракова.
"Пациенты смогут проходить лечение в наших городских специализированных офтальмологических центрах и отделениях многопрофильных стационаров, которые обеспечены всем необходимым для применения инновационных методов лечения и проведения высокотехнологичных операций", — отметила заммэра.
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Она добавила, что хирургические операции по лечению катаракты, проходят в Московский городской офтальмологический центр ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 52, ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Ворохобова.
Как уточнили в мэрии, две трети пациентов с различными нарушениями зрения – старше пенсионного возраста. Катаракта лидирует среди заболеваний глаз этой возрастной группы, составляя 48% от общего количества. При подозрении на наличие катаракты жителю города необходимо обратиться к врачу-офтальмологу районной поликлиники, который проведет обследование и, при наличии показаний, выдаст направление в специализированный стационар, где будет проведено хирургическое лечение.
На сегодняшний день москвичам доступен весь цикл специализированной медпомощи по офтальмологическому профилю, от неотложной до высокотехнологичной, которая осуществляется в городских поликлиниках, консультативных центрах и стационарах. Операции по лечению катаракты, производятся с помощью факоэмульсификации. Это щадящий малотравматичный метод дробления ультразвуком мутного хрусталика с последующей его заменой. Интеграция инновационных методик и современных технологий позволяет специалистам добиваться высоких результатов в лечении и диагностики офтальмологических заболеваний, говорится в сообщении.
 
МоскваАнастасия Ракова
 
 
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