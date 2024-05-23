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Тело президента Ирана Раиси прибыло к месту погребения - РИА Новости, 23.05.2024
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18:18 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/raisi-1947980138.html
Тело президента Ирана Раиси прибыло к месту погребения
Тело президента Ирана Раиси прибыло к месту погребения - РИА Новости, 23.05.2024
Тело президента Ирана Раиси прибыло к месту погребения
Тело иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и другими... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:18
2024-05-23T18:18
в мире
иран
мешхед
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
казем джалали
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 23 мая - РИА Новости. Тело иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, прибыло к месту погребения в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны - мавзолею имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim. Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "После пышных проводов Раиси... в Мешхеде... автомобиль с телом въехал на территорию мавзолея имама Резы", - говорится в сообщении агентства. Tasnim уточняет, что машина доехала до храмового комплекса лишь через 4 часа, поскольку ей приходилось постоянно останавливаться - участие в проводах президента миллионов людей затрудняло проезд. Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240523/rassledovanie-1947804531.html
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в мире, иран, мешхед, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Мешхед, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана
Тело президента Ирана Раиси прибыло к месту погребения

Tasnim: тело президента Ирана Раиси прибыло к мавзолею имама Резы

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мая - РИА Новости. Тело иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, прибыло к месту погребения в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны - мавзолею имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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"После пышных проводов Раиси... в Мешхеде... автомобиль с телом въехал на территорию мавзолея имама Резы", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim уточняет, что машина доехала до храмового комплекса лишь через 4 часа, поскольку ей приходилось постоянно останавливаться - участие в проводах президента миллионов людей затрудняло проезд.
Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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В миреИранМешхедАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКазем ДжалалиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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