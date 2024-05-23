Тело президента Ирана Раиси прибыло к месту погребения
Tasnim: тело президента Ирана Раиси прибыло к мавзолею имама Резы
© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 мая - РИА Новости. Тело иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, прибыло к месту погребения в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны - мавзолею имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"После пышных проводов Раиси... в Мешхеде... автомобиль с телом въехал на территорию мавзолея имама Резы", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim уточняет, что машина доехала до храмового комплекса лишь через 4 часа, поскольку ей приходилось постоянно останавливаться - участие в проводах президента миллионов людей затрудняло проезд.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.