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СМИ: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС - РИА Новости, 23.05.2024
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03:35 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/rafakh-1947785869.html
СМИ: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС
СМИ: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС
Администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с одной из организаций Европейского Союза, которая должна помочь открытию КПП "Рафах" в секторе Газа и РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T03:35
2024-05-23T03:35
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
джо байден
раф
хамас
politico
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с одной из организаций Европейского Союза, которая должна помочь открытию КПП "Рафах" в секторе Газа и взять этот пункт под свой контроль, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники. "Американские чиновники уже несколько недель ведут закулисную работу, посредничая на переговорах между Израилем и Египтом, чтобы заключить сделку, которая сделает европейскую организацию ответственной за КПП "Рафах" и значительно улучшит поток помощи в анклав", - сообщает издание. По данным газеты, египетские чиновники в ходе переговоров выразили желание, чтобы КПП, как и раньше, управлялся жителями Газы. В свою очередь США предлагают привлечь нейтральную третью сторону для контроля над пропускным пунктом. Такой стороной должна стать миссия Европейского союза по оказанию помощи на границе в пункте пропуска Рафах (EUBAM Rafah), которая ранее работала на границе в секторе Газа, но приостановила свою деятельность в 2007 году, после того как к власти в анклаве пришло палестинское движение ХАМАС. Если Израиль согласится на предложение США, то КПП "Рафах" может открыться в течение нескольких ближайших недель, сообщил газете один из её источников. КПП Рафах был закрыт с начала операции Армии обороны Израиля в городе 7 мая. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240516/gumpomosch-1946498739.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, раф, хамас, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Джо Байден, РАФ, ХАМАС, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС

Politico: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с одной из организаций Европейского Союза, которая должна помочь открытию КПП "Рафах" в секторе Газа и взять этот пункт под свой контроль, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Американские чиновники уже несколько недель ведут закулисную работу, посредничая на переговорах между Израилем и Египтом, чтобы заключить сделку, которая сделает европейскую организацию ответственной за КПП "Рафах" и значительно улучшит поток помощи в анклав", - сообщает издание.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи
16 мая, 17:59
По данным газеты, египетские чиновники в ходе переговоров выразили желание, чтобы КПП, как и раньше, управлялся жителями Газы. В свою очередь США предлагают привлечь нейтральную третью сторону для контроля над пропускным пунктом. Такой стороной должна стать миссия Европейского союза по оказанию помощи на границе в пункте пропуска Рафах (EUBAM Rafah), которая ранее работала на границе в секторе Газа, но приостановила свою деятельность в 2007 году, после того как к власти в анклаве пришло палестинское движение ХАМАС.
Если Израиль согласится на предложение США, то КПП "Рафах" может открыться в течение нескольких ближайших недель, сообщил газете один из её источников.
КПП Рафах был закрыт с начала операции Армии обороны Израиля в городе 7 мая.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"
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В миреИзраильСШАРафах (провинция)Джо БайденРАФХАМАСPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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