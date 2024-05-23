СМИ: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС
Politico: США ведут переговоры о передаче КПП "Рафах" под контроль миссии ЕС
© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с одной из организаций Европейского Союза, которая должна помочь открытию КПП "Рафах" в секторе Газа и взять этот пункт под свой контроль, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным газеты, египетские чиновники в ходе переговоров выразили желание, чтобы КПП, как и раньше, управлялся жителями Газы. В свою очередь США предлагают привлечь нейтральную третью сторону для контроля над пропускным пунктом. Такой стороной должна стать миссия Европейского союза по оказанию помощи на границе в пункте пропуска Рафах (EUBAM Rafah), которая ранее работала на границе в секторе Газа, но приостановила свою деятельность в 2007 году, после того как к власти в анклаве пришло палестинское движение ХАМАС.
Если Израиль согласится на предложение США, то КПП "Рафах" может открыться в течение нескольких ближайших недель, сообщил газете один из её источников.
КПП Рафах был закрыт с начала операции Армии обороны Израиля в городе 7 мая.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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