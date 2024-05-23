https://ria.ru/20240523/pvo-1947970431.html

Глава Еврокомиссии поддержала идею Греции об общей ПВО для Европы

Глава Еврокомиссии поддержала идею Греции об общей ПВО для Европы - РИА Новости, 23.05.2024

Глава Еврокомиссии поддержала идею Греции об общей ПВО для Европы

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая хочет занять этот пост повторно после июньских выборов в Европарламент, заявила, что поддерживает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:49

2024-05-23T17:49

2024-05-23T17:54

специальная военная операция на украине

греция

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урсула фон дер ляйен

кириакос мицотакис

еврокомиссия

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая хочет занять этот пост повторно после июньских выборов в Европарламент, заявила, что поддерживает общеевропейские проекты в области обороны, в частности, предложение Греции об общем ПВО для Европы, но предложила искать для этого финансирование. "Мы должны развивать нашу оборонную промышленность, преодолеть все ее недостатки, у нас есть общие европейские проекты, например, щит ПВО для всей Европы… Для этого нам необходимо найти финансирование", - сказала она в ходе дебатов с другими кандидатами на пост будущего главы Европейской комиссии. При этом фон дер Ляйен традиционно заявила, что развитие обороны ЕС не должно мешать "оказывать поддержку Украине", поскольку Киев, по ее словам, "сражается за общие с ЕС ценности". Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать "европейский железный купол" противовоздушной обороны и финансировать совместные действия европейской обороны через отдельный финансовый инструмент. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с президентом избирается Евопарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо президента, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны союза). Еврокомиссия предлагает новые законы, управляет политикой ЕС, реализует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК избирается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент (единогласным решением) и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня 2024 года, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета.

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греция, европа, киев, урсула фон дер ляйен, кириакос мицотакис, еврокомиссия, евросовет, европарламент, в мире