https://ria.ru/20240523/putin-1947956917.html

Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан

Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан - РИА Новости, 23.05.2024

Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан

Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Узбекистан планируется подписать несколько двусторонних документов, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:02

2024-05-23T17:02

2024-05-23T17:02

узбекистан

россия

владимир путин

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Узбекистан планируется подписать несколько двусторонних документов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что Путин посетит Узбекистан 26-27 мая. "Да, планируется. Там несколько документов", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ходе визита Путина в Узбекистан подписание двусторонних документов.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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Ольга Фомченкова

узбекистан, россия, владимир путин, юрий ушаков, в мире