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Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан - РИА Новости, 23.05.2024
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17:02 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/putin-1947956917.html
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан - РИА Новости, 23.05.2024
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан
Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Узбекистан планируется подписать несколько двусторонних документов, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:02
2024-05-23T17:02
узбекистан
россия
владимир путин
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Узбекистан планируется подписать несколько двусторонних документов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что Путин посетит Узбекистан 26-27 мая. "Да, планируется. Там несколько документов", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ходе визита Путина в Узбекистан подписание двусторонних документов.
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узбекистан, россия, владимир путин, юрий ушаков, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан

Ушаков: во время визита Путина в Узбекистан планируется подписать ряд документов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Узбекистан планируется подписать несколько двусторонних документов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он рассказал, что Путин посетит Узбекистан 26-27 мая.
"Да, планируется. Там несколько документов", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ходе визита Путина в Узбекистан подписание двусторонних документов.
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