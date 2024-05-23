Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/putin-1947774703.html
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах - РИА Новости, 23.05.2024
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:08
2024-05-23T00:08
политика
россия
липецкая область
владимир путин
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в предвыборный период. "Игорь Георгиевич, я хочу пожелать вам успеха. Ну надеюсь… Вы человек опытный, с людьми нужно работать напрямую, Вы это знаете. Особенно в этот период предвыборный. Так что вперед, желаю Вам удачи", - сказал Путин. "Спасибо за доверие, Владимир Владимирович, оправдаю", - ответил Артамонов.
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946492384.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, липецкая область, владимир путин, игорь артамонов
Политика, Россия, Липецкая область, Владимир Путин, Игорь Артамонов
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах

Путин пожелал главе Липецкой области Артамонову удачи на выборах

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в предвыборный период.
"Игорь Георгиевич, я хочу пожелать вам успеха. Ну надеюсь… Вы человек опытный, с людьми нужно работать напрямую, Вы это знаете. Особенно в этот период предвыборный. Так что вперед, желаю Вам удачи", - сказал Путин.
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Парламенты Липецкой, Рязанской областей и Крыма будут сотрудничать
16 мая, 17:49
"Спасибо за доверие, Владимир Владимирович, оправдаю", - ответил Артамонов.
 
ПолитикаРоссияЛипецкая областьВладимир ПутинИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала