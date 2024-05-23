https://ria.ru/20240523/putin-1947774703.html
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах - РИА Новости, 23.05.2024
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:08
2024-05-23T00:08
2024-05-23T00:08
политика
россия
липецкая область
владимир путин
игорь артамонов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в предвыборный период. "Игорь Георгиевич, я хочу пожелать вам успеха. Ну надеюсь… Вы человек опытный, с людьми нужно работать напрямую, Вы это знаете. Особенно в этот период предвыборный. Так что вперед, желаю Вам удачи", - сказал Путин. "Спасибо за доверие, Владимир Владимирович, оправдаю", - ответил Артамонов.
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политика, россия, липецкая область, владимир путин, игорь артамонов
Политика, Россия, Липецкая область, Владимир Путин, Игорь Артамонов
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Путин пожелал главе Липецкой области Артамонову удачи на выборах
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в предвыборный период.
"Игорь Георгиевич, я хочу пожелать вам успеха. Ну надеюсь… Вы человек опытный, с людьми нужно работать напрямую, Вы это знаете. Особенно в этот период предвыборный. Так что вперед, желаю Вам удачи", - сказал Путин.
"Спасибо за доверие, Владимир Владимирович, оправдаю", - ответил Артамонов.