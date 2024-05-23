https://ria.ru/20240523/putin-1947774703.html

Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах

Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах - РИА Новости, 23.05.2024

Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:08

2024-05-23T00:08

2024-05-23T00:08

политика

россия

липецкая область

владимир путин

игорь артамонов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Липецкой области Игорю Артамонову удачи на выборах, напомнив о важности работать с людьми напрямую, особенно в предвыборный период. "Игорь Георгиевич, я хочу пожелать вам успеха. Ну надеюсь… Вы человек опытный, с людьми нужно работать напрямую, Вы это знаете. Особенно в этот период предвыборный. Так что вперед, желаю Вам удачи", - сказал Путин. "Спасибо за доверие, Владимир Владимирович, оправдаю", - ответил Артамонов.

https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946492384.html

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политика, россия, липецкая область, владимир путин, игорь артамонов