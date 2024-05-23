https://ria.ru/20240523/puteshestviya-1947695690.html

Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии

Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии - РИА Новости, 23.05.2024

Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие талисманы берут с собой в поездки, сообщает "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:14

2024-05-23T05:14

2024-05-23T05:14

туризм

новости - туризм

туризм

бали

гималаи

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/50/1563505020_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_e1730eb81af1566a94db6755fb1bb9fd.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие талисманы берут с собой в поездки, сообщает "Яндекс Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что 32 процента взрослых путешественников возят с собой талисманы. Это мягкие игрушки, фотографии близких и напоминающие о доме предметы.Привычка брать талисман в дорогу чаще всего появляется уже во взрослом возрасте, отметили 60 процентов опрошенных. В детстве так поступали 18 процентов путешественников, в подростковом возрасте – 22 процента.Основная причина положить в чемодан необычный предмет — стремление к комфорту вдали от дома, сказали 57 процентов респондентов. О желании сохранить связь с близкими говорили 30 процентов туристов, а примерно каждый десятый отметил, что талисман помогает справиться со стрессом.Около половины респондентов заявили, что фотография или важная вещь положительно влияет на качество их отдыха. При этом 65 процентов не скрывают от окружающих, что берут с собой в путешествия такие предметы.Для части путешественников талисманы становятся источником вдохновения. Например, это фотография места, которое они мечтают посетить, или игрушка, символизирующая цель поездки, помогают не терять мотивацию даже в трудные периоды жизни.Тренд выходит за рамки простого желания взять с собой частичку дома. Для многих это способ документировать путешествия. Так, плюшевые медведи позируют на фоне Колизея, фарфоровые ангелочки встречают закат на Бали, а резиновые уточки покоряют вершины Гималаев.

https://ria.ru/20240523/poezda-1946746916.html

бали

гималаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, бали, гималаи, туристы