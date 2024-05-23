https://ria.ru/20240523/puteshestviya-1947695690.html
Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии
Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии - РИА Новости, 23.05.2024
Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие талисманы берут с собой в поездки, сообщает "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:14
2024-05-23T05:14
2024-05-23T05:14
туризм
новости - туризм
туризм
бали
гималаи
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/50/1563505020_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_e1730eb81af1566a94db6755fb1bb9fd.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие талисманы берут с собой в поездки, сообщает "Яндекс Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что 32 процента взрослых путешественников возят с собой талисманы. Это мягкие игрушки, фотографии близких и напоминающие о доме предметы.Привычка брать талисман в дорогу чаще всего появляется уже во взрослом возрасте, отметили 60 процентов опрошенных. В детстве так поступали 18 процентов путешественников, в подростковом возрасте – 22 процента.Основная причина положить в чемодан необычный предмет — стремление к комфорту вдали от дома, сказали 57 процентов респондентов. О желании сохранить связь с близкими говорили 30 процентов туристов, а примерно каждый десятый отметил, что талисман помогает справиться со стрессом.Около половины респондентов заявили, что фотография или важная вещь положительно влияет на качество их отдыха. При этом 65 процентов не скрывают от окружающих, что берут с собой в путешествия такие предметы.Для части путешественников талисманы становятся источником вдохновения. Например, это фотография места, которое они мечтают посетить, или игрушка, символизирующая цель поездки, помогают не терять мотивацию даже в трудные периоды жизни.Тренд выходит за рамки простого желания взять с собой частичку дома. Для многих это способ документировать путешествия. Так, плюшевые медведи позируют на фоне Колизея, фарфоровые ангелочки встречают закат на Бали, а резиновые уточки покоряют вершины Гималаев.
https://ria.ru/20240523/poezda-1946746916.html
бали
гималаи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/50/1563505020_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_24a6ea8853fce3471a4b896b543dedd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, бали, гималаи, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Бали, Гималаи, туристы
Эксперты рассказали, как туристы относятся к талисманам в путешествии
Эксперты: каждый третий путешественник берет в поездку талисманы
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие талисманы берут с собой в поездки, сообщает "Яндекс Путешествия".
Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что 32 процента взрослых путешественников возят с собой талисманы. Это мягкие игрушки, фотографии близких и напоминающие о доме предметы.
Привычка брать талисман в дорогу чаще всего появляется уже во взрослом возрасте, отметили 60 процентов опрошенных. В детстве так поступали 18 процентов путешественников, в подростковом возрасте – 22 процента.
Основная причина положить в чемодан необычный предмет — стремление к комфорту вдали от дома, сказали 57 процентов респондентов. О желании сохранить связь с близкими говорили 30 процентов туристов, а примерно каждый десятый отметил, что талисман помогает справиться со стрессом.
Около половины респондентов заявили, что фотография или важная вещь положительно влияет на качество их отдыха. При этом 65 процентов не скрывают от окружающих, что берут с собой в путешествия такие предметы.
Для части путешественников талисманы становятся источником вдохновения. Например, это фотография места, которое они мечтают посетить, или игрушка, символизирующая цель поездки, помогают не терять мотивацию даже в трудные периоды жизни.
Тренд выходит за рамки простого желания взять с собой частичку дома. Для многих это способ документировать путешествия. Так, плюшевые медведи позируют на фоне Колизея, фарфоровые ангелочки встречают закат на Бали
, а резиновые уточки покоряют вершины Гималаев
.