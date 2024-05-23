https://ria.ru/20240523/pushilin-1947877004.html

В Горловке в ДНР мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ

В Горловке в ДНР мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024

В Горловке в ДНР мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ

Один мирный житель погиб, еще 11 пострадали в результате массивного обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:29

2024-05-23T13:29

2024-05-23T13:30

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денис пушилин

иван приходько

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще 11 пострадали в результате массивного обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что с 08.30 по 10.45 выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки, Мэр города Иван Приходько сообщал о погибшем в салоне автомобиля мирном жителе. "Один мирный житель погиб, еще 11 человек пострадали сегодня в результате массированного артиллерийского огня со стороны противника по Центрально-Городскому району Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Он отметил, что рядом с магазином "Геркулес MOLOKO" ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц: женщины 1950, 1966, 1968 и 1985 годов рождения, мужчины 1962,1971, 1979, 1983, 1992, 1998 и 2002 годов рождения. Кроме того, из-за обстрелов повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке, а также ЛЭП в Петровском районе Донецка. "Зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240523/andreevka-1947870189.html

https://ria.ru/20240219/pushilin-1928190071.html

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в мире, справки, горловка, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, иван приходько, сцкк