https://ria.ru/20240523/psb-1947977289.html

ПСБ разработал допкарты к удостоверению "СВОи" для родственников ветеранов

ПСБ разработал допкарты к удостоверению "СВОи" для родственников ветеранов - РИА Новости, 23.05.2024

ПСБ разработал допкарты к удостоверению "СВОи" для родственников ветеранов

erid: F7NfYUJCUneLrXb2Uagq РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:07

2024-05-23T18:07

2024-05-23T18:08

россия

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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erid: F7NfYUJCUneLrXb2Uagq МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") предложил клиентам, оформившим удостоверение-карту "СВОи", дополнительные платежные карты для членов семьи, сообщает пресс-служба кредитной организации. Продукт расширяет функциональность и повышает удобство использования удостоверения-карты "СВОи". Все дополнительные карты привязаны к общему счету удостоверения-карты "СВОи", доступ к которому будет у каждого члена семьи, что удобно при планировании любых общих расходов и эффективного управления семейным бюджетом. Владелец удостоверения-карты "СВОи" может оформить до четырех дополнительных карт в любом отделении ПСБ. Получает карту человек, на которого она была выпущена. "ПСБ предоставляет военнослужащим и ветеранам боевых действий удобные, понятные и безопасные инструменты для решения повседневных финансовых вопросов. Дополнительная карта – это важный инструмент социальный поддержки для семей, в которых мужья и отцы получают социальные выплаты на удостоверение-карту "СВОи" и по долгу службы находятся в зоне боевых действий. Ведение единого семейного счета позволит членам семьи свободно пользоваться денежными средствами для решения любых финансовых задач, а также получать повышенный кешбэк от ведущих продуктовых ритейлеров, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник", - сказал старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин. По его словам, банк непрерывно развивает новые форматы адресной поддержки ветеранов боевых действий и их семей и продолжит наполнять удостоверение-карту "СВОи" набором важных опций с множеством привилегий от банка и партнерских программ. Как многофункциональный инструмент со специальными условиями от ПСБ дополнительные карты сохраняют тот же платежный функционал, что и удостоверение-карта "СВОи", – позволяют проводить операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, оплачивать услуги ЖКХ, мобильных операторов, осуществлять безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, получать различные бонусы и скидки у широкой сети партнеров ПСБ и многое другое. Все дополнительные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912

https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)