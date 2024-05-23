https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947945919.html
Следствие просит о переводе генерала Попова под домашний арест
Следствие просит о переводе генерала Попова под домашний арест - РИА Новости, 23.05.2024
Следствие просит о переводе генерала Попова под домашний арест
Следствие ходатайствует о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщила журналистам... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:33
2024-05-23T16:33
2024-05-23T16:34
происшествия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следствие ходатайствует о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее об аресте Попова сообщал 235-й гарнизонный военный суд."Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест", - сказала она.По словам Петренко, данное решение принято "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".
https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html
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РИА Новости
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происшествия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие просит о переводе генерала Попова под домашний арест
СК: следствие просит о переводе экс-командующего 58-й армией под домашний арест
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следствие ходатайствует о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее об аресте Попова сообщал 235-й гарнизонный военный суд.
"Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест", - сказала она.
По словам Петренко, данное решение принято "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".