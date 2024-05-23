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Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью
Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью - РИА Новости, 23.05.2024
Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью
Влюбленный житель города Новокузнецка пытался зарезать продавщицу в супермаркете из-за того, что она не отвечала ему взаимностью, а после свел счеты с жизнью,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:09
2024-05-23T16:09
2024-05-23T16:59
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КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Влюбленный житель города Новокузнецка пытался зарезать продавщицу в супермаркете из-за того, что она не отвечала ему взаимностью, а после свел счеты с жизнью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Следователями СК по Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). "Предварительно установлено, что подозреваемый, ранее работавший в магазине в Центральном районе г. Новокузнецка, испытывал симпатию к своей коллеге, которая не отвечала ему взаимностью. 22 мая 2024 года он зашел в указанный магазин и нанес несколько ножевых ранений в область шеи бывшей коллеге. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь. Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь. После случившегося подозреваемый свел счеты с жизнью", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html
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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью
СУСК: влюбленный житель Новокузнецка напал с ножом на продавщицу супермаркета