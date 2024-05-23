https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947930773.html

Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью

Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью - РИА Новости, 23.05.2024

Житель Новокузнецка напал на продавщицу, не ответившую ему взаимностью

Влюбленный житель города Новокузнецка пытался зарезать продавщицу в супермаркете из-за того, что она не отвечала ему взаимностью, а после свел счеты с жизнью,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:09

2024-05-23T16:09

2024-05-23T16:59

происшествия

новокузнецк

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Влюбленный житель города Новокузнецка пытался зарезать продавщицу в супермаркете из-за того, что она не отвечала ему взаимностью, а после свел счеты с жизнью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Следователями СК по Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). "Предварительно установлено, что подозреваемый, ранее работавший в магазине в Центральном районе г. Новокузнецка, испытывал симпатию к своей коллеге, которая не отвечала ему взаимностью. 22 мая 2024 года он зашел в указанный магазин и нанес несколько ножевых ранений в область шеи бывшей коллеге. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь. Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь. После случившегося подозреваемый свел счеты с жизнью", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html

новокузнецк

россия

кемеровская область

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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)