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Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга - РИА Новости, 23.05.2024
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15:40 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947919679.html
Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга
Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга - РИА Новости, 23.05.2024
Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга
Школьница, пострадавшая в сорвавшемся лифте в многоквартирном доме в башкирском Стерлитамаке, получила сотрясение головного мозга, ребенок после больницы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:40
2024-05-23T15:40
происшествия
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Школьница, пострадавшая в сорвавшемся лифте в многоквартирном доме в башкирском Стерлитамаке, получила сотрясение головного мозга, ребенок после больницы лечится амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. Ранее в прокуратуре Башкирии сообщали, что 16 мая в многоквартирном доме по улице Артема сорвалась кабина лифта с 16-летней девочкой внутри. В результате происшествия несовершеннолетняя была доставлена в лечебное учреждение. "Девочка поступила в больницу 16 мая с сотрясением головного мозга, ее осмотрел врач и назначил амбулаторное лечение. Так как пациентка жаловалась на боли в животе и в области спины, ее госпитализировали в детское хирургическое отделение с подозрением на тупую травму живота для исключения повреждений органов брюшной полости. В ходе динамического наблюдения, по результатам обследований и анализов повреждение внутренних органов исключено", - сообщили агентству в минздраве региона. По данным собеседника, школьница в удовлетворительном состоянии была выписана 19 мая. "Сегодня пациентку пригласили на дообследование, провели консилиум врачей. Патологии нет, пациентку отпустили под амбулаторное наблюдение", - пояснили в ведомстве. В СУСК РФ по республике сообщили, что по факту падения лифта возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240521/napadenie-1947428445.html
https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html
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происшествия, стерлитамак, россия
Происшествия, Стерлитамак, Россия
Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга

Минздрав Башкирии: пострадавшая в лифте школьница получила сотрясение мозга

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЛифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Школьница, пострадавшая в сорвавшемся лифте в многоквартирном доме в башкирском Стерлитамаке, получила сотрясение головного мозга, ребенок после больницы лечится амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее в прокуратуре Башкирии сообщали, что 16 мая в многоквартирном доме по улице Артема сорвалась кабина лифта с 16-летней девочкой внутри. В результате происшествия несовершеннолетняя была доставлена в лечебное учреждение.
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"Девочка поступила в больницу 16 мая с сотрясением головного мозга, ее осмотрел врач и назначил амбулаторное лечение. Так как пациентка жаловалась на боли в животе и в области спины, ее госпитализировали в детское хирургическое отделение с подозрением на тупую травму живота для исключения повреждений органов брюшной полости. В ходе динамического наблюдения, по результатам обследований и анализов повреждение внутренних органов исключено", - сообщили агентству в минздраве региона.
По данным собеседника, школьница в удовлетворительном состоянии была выписана 19 мая. "Сегодня пациентку пригласили на дообследование, провели консилиум врачей. Патологии нет, пациентку отпустили под амбулаторное наблюдение", - пояснили в ведомстве.
В СУСК РФ по республике сообщили, что по факту падения лифта возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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