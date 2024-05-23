https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947919679.html

Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга

Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга - РИА Новости, 23.05.2024

Пострадавшая в Стерлитамаке в лифте школьница получила сотрясение мозга

Школьница, пострадавшая в сорвавшемся лифте в многоквартирном доме в башкирском Стерлитамаке, получила сотрясение головного мозга, ребенок после больницы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:40

2024-05-23T15:40

2024-05-23T15:40

происшествия

стерлитамак

россия

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Школьница, пострадавшая в сорвавшемся лифте в многоквартирном доме в башкирском Стерлитамаке, получила сотрясение головного мозга, ребенок после больницы лечится амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. Ранее в прокуратуре Башкирии сообщали, что 16 мая в многоквартирном доме по улице Артема сорвалась кабина лифта с 16-летней девочкой внутри. В результате происшествия несовершеннолетняя была доставлена в лечебное учреждение. "Девочка поступила в больницу 16 мая с сотрясением головного мозга, ее осмотрел врач и назначил амбулаторное лечение. Так как пациентка жаловалась на боли в животе и в области спины, ее госпитализировали в детское хирургическое отделение с подозрением на тупую травму живота для исключения повреждений органов брюшной полости. В ходе динамического наблюдения, по результатам обследований и анализов повреждение внутренних органов исключено", - сообщили агентству в минздраве региона. По данным собеседника, школьница в удовлетворительном состоянии была выписана 19 мая. "Сегодня пациентку пригласили на дообследование, провели консилиум врачей. Патологии нет, пациентку отпустили под амбулаторное наблюдение", - пояснили в ведомстве. В СУСК РФ по республике сообщили, что по факту падения лифта возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240521/napadenie-1947428445.html

https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

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происшествия, стерлитамак, россия