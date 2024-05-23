Рейтинг@Mail.ru
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947913980.html
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления - РИА Новости, 23.05.2024
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления
Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:25
2024-05-23T15:25
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, сообщает пресс-служба инстанции. "Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении. Отмечается, что он отправлен в СИЗО на два месяца - по 20 июля включительно. Как ранее пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия с Дьяковым, при этом никакие детали силовиками официально не раскрывались. Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе, до этого полгода он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.
https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления

ГУМВД: на Урале глава УЭБиПК арестован по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, сообщает пресс-служба инстанции.
"Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении.
Владимир Талаев в суде - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Суд арестовал замначальника подмосковного УФСИН по делу о взятке
14:36
Отмечается, что он отправлен в СИЗО на два месяца - по 20 июля включительно.
Как ранее пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия с Дьяковым, при этом никакие детали силовиками официально не раскрывались.
Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе, до этого полгода он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС
27 сентября 2023, 16:03
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала