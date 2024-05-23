https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947913980.html
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления - РИА Новости, 23.05.2024
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления
Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:25
2024-05-23T15:25
2024-05-23T15:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, сообщает пресс-служба инстанции. "Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении. Отмечается, что он отправлен в СИЗО на два месяца - по 20 июля включительно. Как ранее пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия с Дьяковым, при этом никакие детали силовиками официально не раскрывались. Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе, до этого полгода он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.
https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
На Урале арестовали главу антикоррупционного управления
ГУМВД: на Урале глава УЭБиПК арестован по подозрению в получении взятки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, сообщает пресс-служба инстанции.
"Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России
по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что он отправлен в СИЗО на два месяца - по 20 июля включительно.
Как ранее пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия с Дьяковым, при этом никакие детали силовиками официально не раскрывались.
Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе, до этого полгода он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.