https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947913980.html

На Урале арестовали главу антикоррупционного управления

На Урале арестовали главу антикоррупционного управления - РИА Новости, 23.05.2024

На Урале арестовали главу антикоррупционного управления

Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:25

2024-05-23T15:25

2024-05-23T15:25

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, сообщает пресс-служба инстанции. "Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении. Отмечается, что он отправлен в СИЗО на два месяца - по 20 июля включительно. Как ранее пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия с Дьяковым, при этом никакие детали силовиками официально не раскрывались. Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе, до этого полгода он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.

https://ria.ru/20240523/talaev-1947897392.html

https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, дело замминистра обороны тимура иванова