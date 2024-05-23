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В Бердянске из окна выбросили двух детей - РИА Новости, 23.05.2024
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17:40 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947967889.html
В Бердянске из окна выбросили двух детей
В Бердянске из окна выбросили двух детей - РИА Новости, 23.05.2024
В Бердянске из окна выбросили двух детей
В Бердянске Запорожской области из окна пятого этажа выбросили двух детей, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщило региональное... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:40
2024-05-23T17:40
происшествия
бердянск
запорожская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области из окна пятого этажа выбросили двух детей, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщило региональное управление СК РФ. Следователями задержаны местные мужчина и его сожительница, которую мать попросила присмотреть за детьми во время отъезда. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних. "Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Софиевской города Бердянска, поочередно выбросили годовалую девочку и 3-летнего мальчика с балкона 5-го этажа", - говорится в сообщении. Дети после падения остались живы. Их госпитализировали. "Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает", - подчеркнули в управлении. СУСК решает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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бердянск
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происшествия, бердянск, запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бердянске из окна выбросили двух детей

СК: в Бердянске из окна пятого этажа выбросили двух детей, возбуждено дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОкно в квартире
Окно в квартире - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Окно в квартире. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области из окна пятого этажа выбросили двух детей, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщило региональное управление СК РФ.
Следователями задержаны местные мужчина и его сожительница, которую мать попросила присмотреть за детьми во время отъезда. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних.
"Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Софиевской города Бердянска, поочередно выбросили годовалую девочку и 3-летнего мальчика с балкона 5-го этажа", - говорится в сообщении.
Дети после падения остались живы. Их госпитализировали. "Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает", - подчеркнули в управлении.
СУСК решает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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ПроисшествияБердянскЗапорожская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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