https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947967889.html

В Бердянске из окна выбросили двух детей

В Бердянске из окна выбросили двух детей - РИА Новости, 23.05.2024

В Бердянске из окна выбросили двух детей

В Бердянске Запорожской области из окна пятого этажа выбросили двух детей, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщило региональное... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:40

2024-05-23T17:40

2024-05-23T17:40

происшествия

бердянск

запорожская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области из окна пятого этажа выбросили двух детей, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщило региональное управление СК РФ. Следователями задержаны местные мужчина и его сожительница, которую мать попросила присмотреть за детьми во время отъезда. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних. "Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Софиевской города Бердянска, поочередно выбросили годовалую девочку и 3-летнего мальчика с балкона 5-го этажа", - говорится в сообщении. Дети после падения остались живы. Их госпитализировали. "Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает", - подчеркнули в управлении. СУСК решает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947197067.html

бердянск

запорожская область

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происшествия, бердянск, запорожская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)