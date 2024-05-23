Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 23.05.2024 (обновлено: 16:06 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947926807.html
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома - РИА Новости, 23.05.2024
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома
Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924781369_0:86:3231:1903_1920x0_80_0_0_6dd8c70523014edadded596da192322e.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ)", - сказала Врадий.По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов, добавила старший помощник главы подмосковного главка СК.Уточняется, что на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, с их участием устанавливаются очаг и возможные причины возгорания."В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы", - заключила Врадий.
https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924781369_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_b229616c36490dcb03ec24f69c001715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома

В Подмосковье задержали арендатора дома, 8 жильцов которого погибли в пожаре

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Огнетушители. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ)", - сказала Врадий.
По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов, добавила старший помощник главы подмосковного главка СК.
Уточняется, что на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, с их участием устанавливаются очаг и возможные причины возгорания.
"В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы", - заключила Врадий.
Место возгорания вагонов электрички на станции Поварово в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Подмосковье потушили пожар в электричке
Вчера, 16:37
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала