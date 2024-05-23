https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947926807.html
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома - РИА Новости, 23.05.2024
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома
Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ)", - сказала Врадий.По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов, добавила старший помощник главы подмосковного главка СК.Уточняется, что на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, с их участием устанавливаются очаг и возможные причины возгорания."В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы", - заключила Врадий.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома
В Подмосковье задержали арендатора дома, 8 жильцов которого погибли в пожаре
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ)", - сказала Врадий.
По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов, добавила старший помощник главы подмосковного главка СК.
Уточняется, что на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, с их участием устанавливаются очаг и возможные причины возгорания.
"В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы", - заключила Врадий.