https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947926807.html

В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома

В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома - РИА Новости, 23.05.2024

В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома

Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:03

2024-05-23T16:03

2024-05-23T16:06

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924781369_0:86:3231:1903_1920x0_80_0_0_6dd8c70523014edadded596da192322e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арендатор частного дома в Истре, где во время пожара погибли восемь мигрантов, задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ)", - сказала Врадий.По предварительным данным, мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов, добавила старший помощник главы подмосковного главка СК.Уточняется, что на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, с их участием устанавливаются очаг и возможные причины возгорания."В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы", - заключила Врадий.

https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)