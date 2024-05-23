https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947908856.html
Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК
Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК - РИА Новости, 23.05.2024
Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК
Выходец из Азербайджана приговорен к 24 годам колонии строгого режима в Тульской области за убийство жителя Москвы и его супруги ради денег от продажи их... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:06
2024-05-23T15:06
2024-05-23T15:06
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947907198_0:245:1222:932_1920x0_80_0_0_ceb851025af8df8c2e62895cb87e5397.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Выходец из Азербайджана приговорен к 24 годам колонии строгого режима в Тульской области за убийство жителя Москвы и его супруги ради денег от продажи их квартиры, сообщает СУСК России по региону. В апреле присяжные в Тульской области признали 46-летнего ранее судимого гражданина Азербайджана виновным в убийстве и разбое. По данным СУСК России по региону и областной прокуратуры, в 2022 году подсудимый познакомился со злоупотребляющими спиртными напитками москвичом и его сожительницей. Втираясь в доверие и опаивая новых знакомых, он склонил хозяина продать квартиру и переехать в город Суворов Тульской области. После завершения сделки он убил сначала мужчину, чтобы завладеть деньгами в сумме почти 8,6 миллиона рублей, а затем его сожительницу – чтобы она его не выдала полиции. А тела сжег. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России по Тульской области. В пресс-службе Тульского областного суда уточнили, что коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Там также уточнили РИА Новости, что гособвинитель запрашивал пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240523/sk-1947862400.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947907198_0:15:1222:932_1920x0_80_0_0_8145c4353ea80d87de94753afb7d50f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК
СК: выходец из Азербайджана получил 24 года за убийство в Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Выходец из Азербайджана приговорен к 24 годам колонии строгого режима в Тульской области за убийство жителя Москвы и его супруги ради денег от продажи их квартиры, сообщает СУСК России по региону.
В апреле присяжные в Тульской области признали 46-летнего ранее судимого гражданина Азербайджана виновным в убийстве и разбое. По данным СУСК России по региону и областной прокуратуры, в 2022 году подсудимый познакомился со злоупотребляющими спиртными напитками москвичом и его сожительницей. Втираясь в доверие и опаивая новых знакомых, он склонил хозяина продать квартиру и переехать в город Суворов Тульской области. После завершения сделки он убил сначала мужчину, чтобы завладеть деньгами в сумме почти 8,6 миллиона рублей, а затем его сожительницу – чтобы она его не выдала полиции. А тела сжег.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России по Тульской области.
В пресс-службе Тульского областного суда уточнили, что коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Там также уточнили РИА Новости, что гособвинитель запрашивал пожизненное лишение свободы.