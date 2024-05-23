https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947908856.html

Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК

Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК - РИА Новости, 23.05.2024

Мужчина получил 24 года колонии за убийство москвича и его жены, сообщил СК

Выходец из Азербайджана приговорен к 24 годам колонии строгого режима в Тульской области за убийство жителя Москвы и его супруги ради денег от продажи их... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:06

2024-05-23T15:06

2024-05-23T15:06

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Выходец из Азербайджана приговорен к 24 годам колонии строгого режима в Тульской области за убийство жителя Москвы и его супруги ради денег от продажи их квартиры, сообщает СУСК России по региону. В апреле присяжные в Тульской области признали 46-летнего ранее судимого гражданина Азербайджана виновным в убийстве и разбое. По данным СУСК России по региону и областной прокуратуры, в 2022 году подсудимый познакомился со злоупотребляющими спиртными напитками москвичом и его сожительницей. Втираясь в доверие и опаивая новых знакомых, он склонил хозяина продать квартиру и переехать в город Суворов Тульской области. После завершения сделки он убил сначала мужчину, чтобы завладеть деньгами в сумме почти 8,6 миллиона рублей, а затем его сожительницу – чтобы она его не выдала полиции. А тела сжег. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России по Тульской области. В пресс-службе Тульского областного суда уточнили, что коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Там также уточнили РИА Новости, что гособвинитель запрашивал пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20240523/sk-1947862400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)