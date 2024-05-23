https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947882450.html
Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению
Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению - РИА Новости, 23.05.2024
Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, отказался от услуг адвоката по назначению, передает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:49
2024-05-23T13:49
2024-05-23T14:06
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, отказался от услуг адвоката по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Я написал заявление следователю, что отказываюсь от услуг", - ответил Кузнецов на вопрос адвоката по назначению. Его интересы будет представлять теперь лишь защитник по соглашению. Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи. Впрочем, адвокат по назначению Валентина Филиппенкова отказалась покидать зал судебного заседания, отметив, что она "автор апелляционной жалобы" и намерена участвовать в ее рассмотрении. Кузнецов не возражал против ее присутствия. Однако адвокат Сергей Щеголев заявил, что права его подзащитного не нарушены и достаточно будет его участия; прокурор поддержал эту сентенцию. Судья Роман Кифоренко освободил ее от участия, но Филиппенкова осталась в зале в качестве слушателя. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК.
https://radiosputnik.ru/20240523/vzyatka-1947823868.html
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происшествия, жилье, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Жилье, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению
Главный кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, отказался от услуг адвоката по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Я написал заявление следователю, что отказываюсь от услуг", - ответил Кузнецов на вопрос адвоката по назначению.
Его интересы будет представлять теперь лишь защитник по соглашению.
Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи.
Впрочем, адвокат по назначению Валентина Филиппенкова отказалась покидать зал судебного заседания, отметив, что она "автор апелляционной жалобы" и намерена участвовать в ее рассмотрении.
Кузнецов не возражал против ее присутствия. Однако адвокат Сергей Щеголев заявил, что права его подзащитного не нарушены и достаточно будет его участия; прокурор поддержал эту сентенцию.
Судья Роман Кифоренко освободил ее от участия, но Филиппенкова осталась в зале в качестве слушателя.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК
.