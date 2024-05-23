https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947882450.html

Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению

Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению - РИА Новости, 23.05.2024

Кадровик Минобороны Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, отказался от услуг адвоката по назначению, передает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:49

2024-05-23T13:49

2024-05-23T14:06

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, отказался от услуг адвоката по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Я написал заявление следователю, что отказываюсь от услуг", - ответил Кузнецов на вопрос адвоката по назначению. Его интересы будет представлять теперь лишь защитник по соглашению. Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи. Впрочем, адвокат по назначению Валентина Филиппенкова отказалась покидать зал судебного заседания, отметив, что она "автор апелляционной жалобы" и намерена участвовать в ее рассмотрении. Кузнецов не возражал против ее присутствия. Однако адвокат Сергей Щеголев заявил, что права его подзащитного не нарушены и достаточно будет его участия; прокурор поддержал эту сентенцию. Судья Роман Кифоренко освободил ее от участия, но Филиппенкова осталась в зале в качестве слушателя. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК.

https://radiosputnik.ru/20240523/vzyatka-1947823868.html

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происшествия, жилье, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова