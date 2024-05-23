https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ

ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ - РИА Новости, 23.05.2024

ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ

Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает УФСБ региона. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:45

2024-05-23T10:45

2024-05-23T10:47

происшествия

нижегородская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает УФСБ региона.Установлено, что жители региона были привлечены представителями спецслужб Украины для выполнения диверсионно-террористической деятельности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Нижегородской области за денежное вознаграждение."В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, которые были изъяты в ходе обысков по их месту проживания", - говорится в сообщении.Как сообщает один из задержанных на распространенном УФСБ региона видео, он вместе с другом искал работу, когда с ним через Telegram связался мужчина, предложивший "устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн".Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области устанавливают возможных соучастников.

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947732198.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html

нижегородская область

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