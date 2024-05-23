Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 23.05.2024 (обновлено: 10:47 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ
ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ - РИА Новости, 23.05.2024
ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ
Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает УФСБ региона. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:45
2024-05-23T10:47
происшествия
нижегородская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает УФСБ региона.Установлено, что жители региона были привлечены представителями спецслужб Украины для выполнения диверсионно-террористической деятельности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Нижегородской области за денежное вознаграждение."В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, которые были изъяты в ходе обысков по их месту проживания", - говорится в сообщении.Как сообщает один из задержанных на распространенном УФСБ региона видео, он вместе с другом искал работу, когда с ним через Telegram связался мужчина, предложивший "устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн".Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области устанавливают возможных соучастников.
https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947732198.html
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html
нижегородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Нижегородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала двух диверсантов, действовавших по заданию СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает УФСБ региона.
Установлено, что жители региона были привлечены представителями спецслужб Украины для выполнения диверсионно-террористической деятельности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Нижегородской области за денежное вознаграждение.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Житель Орла получил 17 лет колонии за три диверсии
Вчера, 18:39
"В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, которые были изъяты в ходе обысков по их месту проживания", - говорится в сообщении.
Как сообщает один из задержанных на распространенном УФСБ региона видео, он вместе с другом искал работу, когда с ним через Telegram связался мужчина, предложивший "устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн".
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области устанавливают возможных соучастников.
Первый Западный окружной военный суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Петербургский курсант получил восемь лет колонии за попытку диверсии
20 мая, 16:08
 
ПроисшествияНижегородская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала