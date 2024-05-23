https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947815765.html

Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе

Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе - РИА Новости, 23.05.2024

Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе

Причиной крупного пожара в частном трехэтажном доме в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области, при котором погибли шесть человек, могло стать... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:04

2024-05-23T10:04

2024-05-23T10:39

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Причиной крупного пожара в частном трехэтажном доме в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области, при котором погибли шесть человек, могло стать возгорание легковоспламеняющихся материалов от камина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, в доме был камин", - сказал собеседник агентства. По его словам, при эксплуатации камина могло произойти возгорание находящихся рядом легковоспламеняющихся материалов. "Люди задохнулись от угарного газа", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html

истра

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, истра, московская область (подмосковье)