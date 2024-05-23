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Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе - РИА Новости, 23.05.2024
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10:04 23.05.2024 (обновлено: 10:39 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947815765.html
Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе
Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе - РИА Новости, 23.05.2024
Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе
Причиной крупного пожара в частном трехэтажном доме в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области, при котором погибли шесть человек, могло стать... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:04
2024-05-23T10:39
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Причиной крупного пожара в частном трехэтажном доме в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области, при котором погибли шесть человек, могло стать возгорание легковоспламеняющихся материалов от камина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, в доме был камин", - сказал собеседник агентства. По его словам, при эксплуатации камина могло произойти возгорание находящихся рядом легковоспламеняющихся материалов. "Люди задохнулись от угарного газа", - заключил собеседник агентства.
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истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
Названа возможная причина пожара в доме в Истринском районе

Причиной пожара в доме в СНТ "Снегирь" могло стать возгорание от камина

© Фото : прокуратура Московской областиСгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : прокуратура Московской области
Сгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Причиной крупного пожара в частном трехэтажном доме в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области, при котором погибли шесть человек, могло стать возгорание легковоспламеняющихся материалов от камина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, в доме был камин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при эксплуатации камина могло произойти возгорание находящихся рядом легковоспламеняющихся материалов.
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"Люди задохнулись от угарного газа", - заключил собеседник агентства.
 
ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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