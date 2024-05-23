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В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в СНТ
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в СНТ - РИА Новости, 23.05.2024
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в СНТ
Шесть человек стали жертвами пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:13
2024-05-23T09:13
2024-05-23T11:06
происшествия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров сгорел в СНТ "Снегирь", дом 37, Истринского района Московской области", — сказал собеседник агентства.По информации МЧС, сообщение о пожаре в СНТ в деревне Падиково поступило в 04:03, горел двухэтажный кирпичный дом. В 05:18 пожар локализовали, в 08:55 ликвидировали открытое горение. На месте работают 24 спасателя и девять единиц техники.Во время тушения пожарные обнаружили в доме тела шести человек. Еще двоим удалось спастись, их доставили в больницу.Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. По данным Истринской городской прокуратуры, дом сдавался в аренду. Причиной пожара могло стать возгорание от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в СНТ
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в Истринском районе
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров сгорел в СНТ "Снегирь", дом 37, Истринского района Московской области", — сказал собеседник агентства.
По информации МЧС
, сообщение о пожаре в СНТ в деревне Падиково поступило в 04:03, горел двухэтажный кирпичный дом. В 05:18 пожар локализовали, в 08:55 ликвидировали открытое горение. На месте работают 24 спасателя и девять единиц техники.
Во время тушения пожарные обнаружили в доме тела шести человек. Еще двоим удалось спастись, их доставили в больницу.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. По данным Истринской городской прокуратуры, дом сдавался в аренду. Причиной пожара могло стать возгорание от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.