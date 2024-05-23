https://ria.ru/20240523/proekt-1947903704.html
Проект "День заботы на работе" запустили hh.ru и партнеры в честь 24-летия
Проект "День заботы на работе" запустили hh.ru и партнеры в честь 24-летия - РИА Новости, 23.05.2024
Проект "День заботы на работе" запустили hh.ru и партнеры в честь 24-летия
Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в день своего 24-летия запустила медийную кампанию "День заботы на работе", в основе которой идея — забота о себе и РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:28
2024-05-23T16:28
2024-05-23T16:28
россия
трудоустройство
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947909625_0:92:1116:720_1920x0_80_0_0_854805bea6d8ead399af634a486b1ba9.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в день своего 24-летия запустила медийную кампанию "День заботы на работе", в основе которой идея — забота о себе и о других, сообщает пресс-служба платформы.Партнерами проекта выступили Государственная Третьяковская галерея, Сбер, VK, "Ашан" и "Черкизово".23 мая в рамках проекта "День заботы на работе" был запущен сайт в виде городской интерактивной карты, на которой визуализированы здания партнеров. При нажатии на зону появляется блок с информацией о компании, комментарием директоров по персоналу на тему "Как мы заботимся о сотрудниках", роликом, где ведущий — Сергей Матвиенко (шоу "Импровизаторы") — общается с сотрудниками компаний, а также специальный бонус от VK и hh.ru.Баланс между работой и жизнью — это не просто красивая формулировка. От него зависит качество жизни, здоровье, отношения с близкими, уровень стресса и повседневного комфорта и так далее. Чтобы не нарушать хрупкое равновесие, важно помнить, что в центре любых процессов, в том числе рабочих, всегда человек — его потребности и желания должны не просто учитываться, а быть услышанными и понятыми, говорится в сообщении.Промо-кампания проекта "День заботы о работе" включает размещения диджитал-рекламы и ООН-поверхности (наружная реклама), интеграции с блогерами и диджитал-мобиль на улицах Москвы.Команды маркетинга hh.ru и партнеров проекта постарались, чтобы это был не просто подарок на день рождения, а идея со смыслом, которая принесет пользу и позволит людям лучше разбираться в теме заботы и понимать, какой она может быть и как может выражаться."Мы точно знаем, что классная компания, хорошая должность и высокая зарплата — это еще не все, что делает современного человека счастливым. Время наедине с собой за любимым занятием или вместе с самыми близкими также базовая ценность для многих. Поэтому мы так много говорим о том, как самозаботиться в этом безумном, но интересном мире и как эту задачу помогают решать своим командам в разных компаниях. Ведь способность руководителя создать безопасную и дружелюбную среду — это такой же приоритет при выборе компании, как и заработная плата, которую там предлагают. А иногда первый аргумент весомее второго", - отметил коммерческий директор hh.ru и и.о. директора по маркетингу hh.ru Андрей Пантелеев, его слова приводит пресс-служба.В прошлом году hh.ru выпустил манифест, в котором напомнил, что не стоит брать ресурсы у себя в долг, стараясь быть самым сильным и самым успешным. Также там звучала идея, что лучше время от времени останавливаться, выдыхать, замечать сигналы своего организма, разрешать себе быть уставшим и переключать свой интерес на что-то другое, делать то, что действительно хочется, а не то, что надо.В пресс-службе отметили, что новый проект "День заботы на работе" стал логичным продолжением, потому что от заботы о себе взять выходной или перерыв нельзя. Проект не только подскажет, как быть бережным к себе и не перегореть в реальности, полной вызовов и задач, но и покажет, что делают для людей в крупных компаниях, чтобы они чувствовали себя в гармонии с собой и с миром.Реклама, ООО "Хэдхантер", ИНН 7718620740, erid: F7NfYUJCUneLrXb12GCv
https://ria.ru/20240426/issledovanie-1942443578.html
https://ria.ru/20240515/predprinimatelstvo-1946148582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, трудоустройство, работа
Россия, трудоустройство, Работа
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в день своего 24-летия запустила медийную кампанию "День заботы на работе", в основе которой идея — забота о себе и о других, сообщает пресс-служба платформы.
Партнерами проекта выступили Государственная Третьяковская галерея, Сбер, VK, "Ашан" и "Черкизово".
23 мая в рамках проекта "День заботы на работе" был запущен сайт
в виде городской интерактивной карты, на которой визуализированы здания партнеров. При нажатии на зону появляется блок с информацией о компании, комментарием директоров по персоналу на тему "Как мы заботимся о сотрудниках", роликом, где ведущий — Сергей Матвиенко (шоу "Импровизаторы") — общается с сотрудниками компаний, а также специальный бонус от VK и hh.ru.
Баланс между работой и жизнью — это не просто красивая формулировка. От него зависит качество жизни, здоровье, отношения с близкими, уровень стресса и повседневного комфорта и так далее. Чтобы не нарушать хрупкое равновесие, важно помнить, что в центре любых процессов, в том числе рабочих, всегда человек — его потребности и желания должны не просто учитываться, а быть услышанными и понятыми, говорится в сообщении.
Промо-кампания проекта "День заботы о работе" включает размещения диджитал-рекламы и ООН-поверхности (наружная реклама), интеграции с блогерами и диджитал-мобиль на улицах Москвы.
Команды маркетинга hh.ru и партнеров проекта постарались, чтобы это был не просто подарок на день рождения, а идея со смыслом, которая принесет пользу и позволит людям лучше разбираться в теме заботы и понимать, какой она может быть и как может выражаться.
"Мы точно знаем, что классная компания, хорошая должность и высокая зарплата — это еще не все, что делает современного человека счастливым. Время наедине с собой за любимым занятием или вместе с самыми близкими также базовая ценность для многих. Поэтому мы так много говорим о том, как самозаботиться в этом безумном, но интересном мире и как эту задачу помогают решать своим командам в разных компаниях. Ведь способность руководителя создать безопасную и дружелюбную среду — это такой же приоритет при выборе компании, как и заработная плата, которую там предлагают. А иногда первый аргумент весомее второго", - отметил коммерческий директор hh.ru и и.о. директора по маркетингу hh.ru Андрей Пантелеев, его слова приводит пресс-служба.
В прошлом году hh.ru выпустил манифест
, в котором напомнил, что не стоит брать ресурсы у себя в долг, стараясь быть самым сильным и самым успешным. Также там звучала идея, что лучше время от времени останавливаться, выдыхать, замечать сигналы своего организма, разрешать себе быть уставшим и переключать свой интерес на что-то другое, делать то, что действительно хочется, а не то, что надо.
В пресс-службе отметили, что новый проект "День заботы на работе" стал логичным продолжением, потому что от заботы о себе взять выходной или перерыв нельзя. Проект не только подскажет, как быть бережным к себе и не перегореть в реальности, полной вызовов и задач, но и покажет, что делают для людей в крупных компаниях, чтобы они чувствовали себя в гармонии с собой и с миром.
Реклама, ООО "Хэдхантер", ИНН 7718620740, erid: F7NfYUJCUneLrXb12GCv