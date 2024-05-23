Рейтинг@Mail.ru
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:53 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/primanka-1947923185.html
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО - РИА Новости, 23.05.2024
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО
Специалисты планируют распространить более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства в подмосковных лесах в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:53
2024-05-23T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942016155_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_aabf0d386a8c180b537567aa1956611a.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Специалисты планируют распространить более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства в подмосковных лесах в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.Препарат, сделанный в виде съедобных брикетов-приманок, предназначен для диких плотоядных зверей. Вакцины разложат в мае, июне и октябре равными частями.Керселян добавил, что в регионе продолжается вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных. Стационарные и передвижные пункты доступны в дачных кооперативах, деревнях, поселках.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942016155_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_34bae23067e32b58cf05d7a06a72a630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Специалисты планируют распространить более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства в подмосковных лесах в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.
Препарат, сделанный в виде съедобных брикетов-приманок, предназначен для диких плотоядных зверей. Вакцины разложат в мае, июне и октябре равными частями.
Керселян добавил, что в регионе продолжается вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных. Стационарные и передвижные пункты доступны в дачных кооперативах, деревнях, поселках.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала