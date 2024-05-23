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Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО - РИА Новости, 23.05.2024
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в лесах МО
Специалисты планируют распространить более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства в подмосковных лесах в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:53
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2024-05-23T15:53
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Специалисты планируют распространить более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства в подмосковных лесах в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.Препарат, сделанный в виде съедобных брикетов-приманок, предназначен для диких плотоядных зверей. Вакцины разложат в мае, июне и октябре равными частями.Керселян добавил, что в регионе продолжается вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных. Стационарные и передвижные пункты доступны в дачных кооперативах, деревнях, поселках.
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