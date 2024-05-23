https://ria.ru/20240523/priluchnyy-1947842419.html
Прилучный подал в суд на Муцениеце
Прилучный подал в суд на Муцениеце - РИА Новости, 23.05.2024
Прилучный подал в суд на Муцениеце
Актер Павел Прилучный подал в столичный суд иск к бывшей супруге Агате Муцениеце, который связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:42
2024-05-23T11:42
2024-05-23T11:42
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Актер Павел Прилучный подал в столичный суд иск к бывшей супруге Агате Муцениеце, который связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован иск Прилучного П.В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав", - сказано в электронной базе. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали комментировать суть иска в связи с тем, что по данному делу "затрагиваются права детей". Согласно картотеке суда, беседа по заявлению актера назначена на 3 июня. Ранее Головинский райсуд частично удовлетворил иск экс-супруги Прилучного о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, по этой же причине неизвестно, какова будет сумма выплат. Однако Прилучный обжаловал решение суда. В инстанции РИА Новости сообщили, что актер "не согласен с решением суда, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене". В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
https://ria.ru/20231215/priluchnyy-1916062528.html
https://ria.ru/20231226/prigovor-1918312620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, павел прилучный, агата муцениеце, происшествия, новости культуры
Шоубиз, Москва, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Происшествия, Новости культуры
Прилучный подал в суд на Муцениеце
Актер Павел Прилучный подал в суд на экс-супругу Муцениеце из-за прав их детей
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Актер Павел Прилучный подал в столичный суд иск к бывшей супруге Агате Муцениеце, который связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав, сообщается на портале
судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован иск Прилучного П.В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав", - сказано в электронной базе.
В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали комментировать суть иска в связи с тем, что по данному делу "затрагиваются права детей".
Согласно картотеке суда, беседа по заявлению актера назначена на 3 июня.
Ранее Головинский райсуд частично удовлетворил иск экс-супруги Прилучного о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, по этой же причине неизвестно, какова будет сумма выплат. Однако Прилучный обжаловал решение суда. В инстанции РИА Новости сообщили, что актер "не согласен с решением суда, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене".
В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.