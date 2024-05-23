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В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии

В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024

В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии

Бывший начальник уголовного розыска осужден в Якутске на 10 лет за вымогательство у иностранца 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:45

2024-05-23T10:45

2024-05-23T11:36

происшествия

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россия

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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Бывший начальник уголовного розыска осужден в Якутске на 10 лет за вымогательство у иностранца 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения по раскрытию убийств и других тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска регионального МВД. Он осужден по п. "а", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки)", - рассказали в пресс-службе. Установлено, что подсудимый после конфликта с иностранцем оформил на него ориентировку, содержащую ложные сведения. После его задержания он потребовал у него взятку в 30 тысяч рублей, тот отдал 16 тысяч. "Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 6 лет и специального звания "подполковник полиции". Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Якутии, расследовано региональным управлением СК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)