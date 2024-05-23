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В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024
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10:45 23.05.2024 (обновлено: 11:36 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947825438.html
В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии
В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024
В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии
Бывший начальник уголовного розыска осужден в Якутске на 10 лет за вымогательство у иностранца 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:45
2024-05-23T11:36
происшествия
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россия
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Бывший начальник уголовного розыска осужден в Якутске на 10 лет за вымогательство у иностранца 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения по раскрытию убийств и других тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска регионального МВД. Он осужден по п. "а", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки)", - рассказали в пресс-службе. Установлено, что подсудимый после конфликта с иностранцем оформил на него ориентировку, содержащую ложные сведения. После его задержания он потребовал у него взятку в 30 тысяч рублей, тот отдал 16 тысяч. "Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 6 лет и специального звания "подполковник полиции". Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Якутии, расследовано региональным управлением СК.
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происшествия, якутск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии

В Якутске бывшему главе уголовного розыска дали 10 лет колонии за вымогательство

© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)Сотрудник прокуратуры Якутска во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов
Сотрудник прокуратуры Якутска во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Сотрудник прокуратуры Якутска во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Бывший начальник уголовного розыска осужден в Якутске на 10 лет за вымогательство у иностранца 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения по раскрытию убийств и других тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска регионального МВД. Он осужден по п. "а", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки)", - рассказали в пресс-службе.
Установлено, что подсудимый после конфликта с иностранцем оформил на него ориентировку, содержащую ложные сведения. После его задержания он потребовал у него взятку в 30 тысяч рублей, тот отдал 16 тысяч.
"Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 6 лет и специального звания "подполковник полиции". Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Якутии, расследовано региональным управлением СК.
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ПроисшествияЯкутскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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