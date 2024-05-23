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Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню

Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню - РИА Новости, 23.05.2024

Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:18

2024-05-23T09:18

2024-05-23T09:27

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рамзан кадыров

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россия

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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику.Встреча Кадырова с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой состоялась в Москве."Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад Бин Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время", – написал Кадыров.

https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html

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бахрейн, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия