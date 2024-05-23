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Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню - РИА Новости, 23.05.2024
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09:18 23.05.2024 (обновлено: 09:27 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/priglashenie-1947807662.html
Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню
Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:18
2024-05-23T09:27
бахрейн
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рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику.Встреча Кадырова с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой состоялась в Москве."Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад Бин Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время", – написал Кадыров.
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бахрейн, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Бахрейн, В мире, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия

Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику.
Встреча Кадырова с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой состоялась в Москве.
"Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад Бин Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время", – написал Кадыров.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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