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Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню
Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:18
2024-05-23T09:18
2024-05-23T09:27
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить республику.Встреча Кадырова с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой состоялась в Москве."Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад Бин Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время", – написал Кадыров.
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Бахрейн, В мире, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия