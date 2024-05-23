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Ozon опроверг сообщения о гибели своих сотрудников при пожаре под Истрой - РИА Новости, 23.05.2024
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16:00 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947925183.html
Ozon опроверг сообщения о гибели своих сотрудников при пожаре под Истрой
Ozon опроверг сообщения о гибели своих сотрудников при пожаре под Истрой - РИА Новости, 23.05.2024
Ozon опроверг сообщения о гибели своих сотрудников при пожаре под Истрой
Погибшие при пожаре в частном доме в Истринском районе Московской области не были сотрудниками Ozon, они работали на одного из подрядчиков, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:00
2024-05-23T16:00
происшествия
жилье
истринский район
истра
московская область (подмосковье)
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погибшие при пожаре в частном доме в Истринском районе Московской области не были сотрудниками Ozon, они работали на одного из подрядчиков, сообщили РИА Новости в компании. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что, по предварительным данным, погибшие при пожаре в хостеле под Истрой - это сотрудники склада Ozon. Уточнялось, что сгоревший дом находится примерно в 10 километрах от распределительного центра компании. "Погибшие при пожаре в Истре являлись сотрудниками АК "Прайм", одного из наших подрядчиков на складе в Истринском районе. Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников", - заявили в Ozon. Компания выразила глубокие соболезнования близким погибших. "Будем внимательно следить за расследованием и готовы оказать необходимую помощь следствию. Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры", - добавили в компании. Ранее в четверг МЧС России объявил о том, что число погибших в результате крупного пожара в частном доме в СНТ в Истринском районе Московской области увеличилось до восьми. До этого было известно о семи погибших и одном пострадавшем. В следственном комитете сообщали, что в четверг в частном трехэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание.
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html
истринский район
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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происшествия, жилье, истринский район, истра, московская область (подмосковье), ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Истринский район, Истра, Московская область (Подмосковье), Ozon, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ozon опроверг сообщения о гибели своих сотрудников при пожаре под Истрой

Ozon: погибшие при пожаре в частном доме под Истрой работали на подрядчика

© МЧС РоссииСгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры. Кадр видео
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры. Кадр видео
© МЧС России
Сгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погибшие при пожаре в частном доме в Истринском районе Московской области не были сотрудниками Ozon, они работали на одного из подрядчиков, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что, по предварительным данным, погибшие при пожаре в хостеле под Истрой - это сотрудники склада Ozon. Уточнялось, что сгоревший дом находится примерно в 10 километрах от распределительного центра компании.
«
"Погибшие при пожаре в Истре являлись сотрудниками АК "Прайм", одного из наших подрядчиков на складе в Истринском районе. Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников", - заявили в Ozon.
Компания выразила глубокие соболезнования близким погибших. "Будем внимательно следить за расследованием и готовы оказать необходимую помощь следствию. Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры", - добавили в компании.
Ранее в четверг МЧС России объявил о том, что число погибших в результате крупного пожара в частном доме в СНТ в Истринском районе Московской области увеличилось до восьми. До этого было известно о семи погибших и одном пострадавшем.
В следственном комитете сообщали, что в четверг в частном трехэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание.
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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ПроисшествияЖильеИстринский районИстраМосковская область (Подмосковье)OzonМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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