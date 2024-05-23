Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947894416.html
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек - РИА Новости, 23.05.2024
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек
Пожар в частном доме в Подмосковье, где погибли 8 человек, потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:30
2024-05-23T14:30
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813576_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6979784ba4a80c205189e3d712bc1d73.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пожар в частном доме в Подмосковье, где погибли 8 человек, потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. К сожалению, 8 человек погибли", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о семи погибших и одном пострадавшем. По данным прокуратуры, в доме незаконно проживали мигранты.
https://ria.ru/20240409/pozhar-1938741825.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813576_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_896b7966b6ffb4acceacef9edbc46f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек

МЧС: в Подмосковье потушили пожар в частном доме, где погибли 8человек

© Фото : прокуратура Московской областиСгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : прокуратура Московской области
Сгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пожар в частном доме в Подмосковье, где погибли 8 человек, потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. К сожалению, 8 человек погибли", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о семи погибших и одном пострадавшем. По данным прокуратуры, в доме незаконно проживали мигранты.
Пожар в поселке Фосфоритном городского округа Воскресенска, Московская область - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Воскресенске потушили пожар, где погибли шесть человек
9 апреля, 06:36
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала