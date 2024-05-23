https://ria.ru/20240523/pozhar-1947894416.html

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек - РИА Новости, 23.05.2024

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек

Пожар в частном доме в Подмосковье, где погибли 8 человек, потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:30

2024-05-23T14:30

2024-05-23T14:30

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пожар в частном доме в Подмосковье, где погибли 8 человек, потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. К сожалению, 8 человек погибли", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о семи погибших и одном пострадавшем. По данным прокуратуры, в доме незаконно проживали мигранты.

https://ria.ru/20240409/pozhar-1938741825.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik