https://ria.ru/20240523/pozhar-1947867283.html

Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми

Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми - РИА Новости, 23.05.2024

Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми

Число погибших в результате крупного пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья увеличилось до восьми, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:54

2024-05-23T12:54

2024-05-23T16:18

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

истринский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813576_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6979784ba4a80c205189e3d712bc1d73.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших в результате крупного пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья увеличилось до восьми, сообщается в Telegram-канале МЧС."Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", — говорится в публикации.Ранее было известно о семи погибших. По данным Истринской городской прокуратуры, еще двоим удалось спастись, их доставили в больницу.Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже в городской прокуратуре сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела — об организации незаконной миграции. По данным следствия, дом сдавался в аренду, его снял 23-летний мужчина, который затем предоставил его для проживания иностранцам, не имеющим регистрации на территории России.Арендатора задержали, его доставили на допрос. Кроме этого, следователи допрашивают собственника дома, председателя СНТ и очевидцев.Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в СНТ в деревне Падиково поступило в 04:03, горел двухэтажный кирпичный дом. В 05:18 пожар локализовали, в 08:55 ликвидировали открытое горение. В 14:05 пожар полностью потушили.Причиной пожара могло стать возгорание от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html

московская область (подмосковье)

истринский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, истринский район