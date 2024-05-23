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Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми
Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми - РИА Новости, 23.05.2024
Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми
Число погибших в результате крупного пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья увеличилось до восьми, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:54
2024-05-23T12:54
2024-05-23T16:18
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
истринский район
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших в результате крупного пожара в СНТ в Истринском районе Подмосковья увеличилось до восьми, сообщается в Telegram-канале МЧС."Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", — говорится в публикации.Ранее было известно о семи погибших. По данным Истринской городской прокуратуры, еще двоим удалось спастись, их доставили в больницу.Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже в городской прокуратуре сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела — об организации незаконной миграции. По данным следствия, дом сдавался в аренду, его снял 23-летний мужчина, который затем предоставил его для проживания иностранцам, не имеющим регистрации на территории России.Арендатора задержали, его доставили на допрос. Кроме этого, следователи допрашивают собственника дома, председателя СНТ и очевидцев.Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в СНТ в деревне Падиково поступило в 04:03, горел двухэтажный кирпичный дом. В 05:18 пожар локализовали, в 08:55 ликвидировали открытое горение. В 14:05 пожар полностью потушили.Причиной пожара могло стать возгорание от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, истринский район
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Истринский район
Число погибших при пожаре в Подмосковье возросло до восьми
Число погибших при пожаре в частном доме в СНТ под Истрой возросло до 8