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В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты - РИА Новости, 23.05.2024
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12:09 23.05.2024 (обновлено: 12:39 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html
В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты
В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты - РИА Новости, 23.05.2024
В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты
В сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты, возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:09
2024-05-23T12:39
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты, возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал подмосковной прокуратуры."Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. В следственном комитете позже добавили, что в четверг в частном трехэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Ещё один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.В экстренных службах позже сообщили РИА Новости, что число жертв пожара выросло до семи.
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московская область (подмосковье)
истринский район
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район
В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты

В сгоревшем под Истрой доме в СНТ "Снегирь" незаконно проживали мигранты

© Фото : прокуратура Московской областиСгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : прокуратура Московской области
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты, возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал подмосковной прокуратуры.
"Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. В следственном комитете позже добавили, что в четверг в частном трехэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Ещё один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
В экстренных службах позже сообщили РИА Новости, что число жертв пожара выросло до семи.
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