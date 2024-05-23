https://ria.ru/20240523/pozhar-1947831293.html
Число погибших при пожаре в СНТ в Подмосковье выросло до семи
Число погибших при пожаре в СНТ в Подмосковье выросло до семи - РИА Новости, 23.05.2024
Число погибших при пожаре в СНТ в Подмосковье выросло до семи
Число погибших при крупном пожаре в СНТ в городском округе Истра в Подмосковье увеличилось до семи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:04
2024-05-23T11:04
2024-05-23T14:09
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истра
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших при крупном пожаре в СНТ в городском округе Истра в Подмосковье увеличилось до семи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, пострадали восемь человек, семь из них погибли", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось о шести погибших и двух пострадавших. В МЧС подтвердили, что в сгоревшем доме нашли тело еще одного человека.По информации ведомства, сообщение о пожаре в деревне Падиково поступило в 04:03, горел двухэтажный кирпичный дом. В 05:18 пожар локализовали, в 08:55 ликвидировали открытое горение. На месте работают 24 спасателя и девять единиц техники.Пострадавших доставили в больницу.Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. По данным Истринской городской прокуратуры, дом сдавался в аренду. Причиной пожара могло стать возгорание от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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московская область (подмосковье), происшествия, истра
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Истра
Число погибших при пожаре в СНТ в Подмосковье выросло до семи
Число жертв пожара в частном доме в СНТ "Снегирь" в Подмосковье увеличилось до 7
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших при крупном пожаре в СНТ в городском округе Истра в Подмосковье увеличилось до семи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, пострадали восемь человек, семь из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о шести погибших и двух пострадавших. В МЧС
подтвердили, что в сгоревшем доме нашли тело еще одного человека.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в деревне Падиково поступило в 04:03, горел двухэтажный кирпичный дом. В 05:18 пожар локализовали, в 08:55 ликвидировали открытое горение. На месте работают 24 спасателя и девять единиц техники.
Пострадавших доставили в больницу.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. По данным Истринской городской прокуратуры, дом сдавался в аренду. Причиной пожара могло стать возгорание от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.