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В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов
В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов - РИА Новости, 23.05.2024
В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в четверг о повреждении нескольких железнодорожных объектов в Харькове и области. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:46
2024-05-23T16:46
2024-05-23T16:48
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харьков
украинская железная дорога
укрзализныця
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в четверг о повреждении нескольких железнодорожных объектов в Харькове и области. Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. "Имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе (Харьков – ред.) и области… Поезда продолжают курсировать по графику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских железных дорог. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, харьков, украинская железная дорога, укрзализныця, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов
Компания в Харьковской области заявила о повреждении нескольких ж/д объектов