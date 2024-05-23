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В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов

В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов - РИА Новости, 23.05.2024

В Харьковской области заявили о повреждении нескольких ж/д объектов

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в четверг о повреждении нескольких железнодорожных объектов в Харькове и области. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:46

2024-05-23T16:46

2024-05-23T16:48

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в четверг о повреждении нескольких железнодорожных объектов в Харькове и области. Ранее в четверг власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что поражена транспортная инфраструктура. "Имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе (Харьков – ред.) и области… Поезда продолжают курсировать по графику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских железных дорог. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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в мире, харьков, украинская железная дорога, укрзализныця, вооруженные силы рф