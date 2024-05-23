https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html

Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко

Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко - РИА Новости, 23.05.2024

Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко будет мстить Владимиру Зеленскому, используя его нелегитимный статус после истечения срока полномочий, заявил украинский... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:13

2024-05-23T22:13

2024-05-23T23:22

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

киев

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:50:2727:1583_1920x0_80_0_0_3c686160adaf6c2d7b8b78e7b7ea7703.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко будет мстить Владимиру Зеленскому, используя его нелегитимный статус после истечения срока полномочий, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Вышка".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени", призвав поставить на этом вопросе точку."Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко", — отметил Золотарев.По словам аналитика, экс-президент "не зарыл топор войны", так как у него осталась тяжелая психотравма из-за поражения на выборах 2019 года."Он жаждет реванша. Поэтому свести счеты с командой Зеленского для него — святое дело", — заключил политолог.По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" из-за истечения срока полномочий и отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html

https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, киев, служба безопасности украины