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Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко - РИА Новости, 23.05.2024
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22:13 23.05.2024 (обновлено: 23:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html
Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко
Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко - РИА Новости, 23.05.2024
Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко будет мстить Владимиру Зеленскому, используя его нелегитимный статус после истечения срока полномочий, заявил украинский... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:13
2024-05-23T23:22
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко будет мстить Владимиру Зеленскому, используя его нелегитимный статус после истечения срока полномочий, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Вышка".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени", призвав поставить на этом вопросе точку."Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко", — отметил Золотарев.По словам аналитика, экс-президент "не зарыл топор войны", так как у него осталась тяжелая психотравма из-за поражения на выборах 2019 года."Он жаждет реванша. Поэтому свести счеты с командой Зеленского для него — святое дело", — заключил политолог.По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" из-за истечения срока полномочий и отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240523/kiev-1948001335.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Киев, Служба безопасности Украины
Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко

Золотарев: Порошенко будет использовать нелегитимный статус Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко будет мстить Владимиру Зеленскому, используя его нелегитимный статус после истечения срока полномочий, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Вышка".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени", призвав поставить на этом вопросе точку.
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"Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко", — отметил Золотарев.
По словам аналитика, экс-президент "не зарыл топор войны", так как у него осталась тяжелая психотравма из-за поражения на выборах 2019 года.
«
"Он жаждет реванша. Поэтому свести счеты с командой Зеленского для него — святое дело", — заключил политолог.
По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" из-за истечения срока полномочий и отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.
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