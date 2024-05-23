Зеленскому приготовиться. В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко
Золотарев: Порошенко будет использовать нелегитимный статус Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко будет мстить Владимиру Зеленскому, используя его нелегитимный статус после истечения срока полномочий, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Вышка".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени", призвав поставить на этом вопросе точку.
"Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко", — отметил Золотарев.
По словам аналитика, экс-президент "не зарыл топор войны", так как у него осталась тяжелая психотравма из-за поражения на выборах 2019 года.
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"Он жаждет реванша. Поэтому свести счеты с командой Зеленского для него — святое дело", — заключил политолог.
По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" из-за истечения срока полномочий и отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.