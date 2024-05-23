https://ria.ru/20240523/pomosch-1947861754.html

Нижегородцы направили на СВО гуманитарный груз для обустройства быта бойцов

Нижегородцы направили на СВО гуманитарный груз для обустройства быта бойцов - РИА Новости, 23.05.2024

Нижегородцы направили на СВО гуманитарный груз для обустройства быта бойцов

Нижегородская область отправила гуманитарный груз с вещами и инструментами, необходимыми для обустройства быта бойцов в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:45

2024-05-23T12:45

2024-05-23T12:45

надежные люди

нижегородская область

гуманитарная помощь

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Нижегородская область отправила гуманитарный груз с вещами и инструментами, необходимыми для обустройства быта бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. "Утеплитель, рубероид, строительный инструмент, электрокабель, розетки и лампочки, емкость для воды, отопительные пушки вошли в состав очередного гуманитарного груза, который Нижегородская область отправила в зону проведения специальной военной операции. Все эти дополнительные материалы поставляется в зону СВО регулярно, их используют в том числе для обустройства окопов, землянок и для организации быта на передовой", - говорится в сообщении. Гуманитарные конвои в зону СВО формирует и отправляет координационный центр на базе Дома народного единства. Списки того, что необходимо, составляются по заявкам войсковых частей. Центр оказывает помощь в сборе и доставке грузов для военных как нижегородским предприятиям и организациям, так и отдельным волонтерам, волонтерским группам. Отмечается, что за время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили более 520 конвоев гумпомощи, более 160 воинских частей получили 3860 тонн полезных грузов. Приобретено и направлено на СВО более 120 автомобилей. Всего обработано 1375 заявок от войсковых частей.

https://ria.ru/20240522/pomosch-1947645364.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, гуманитарная помощь, сво