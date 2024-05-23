https://ria.ru/20240523/pomosch-1947861754.html
Нижегородцы направили на СВО гуманитарный груз для обустройства быта бойцов
Нижегородцы направили на СВО гуманитарный груз для обустройства быта бойцов - РИА Новости, 23.05.2024
Нижегородцы направили на СВО гуманитарный груз для обустройства быта бойцов
Нижегородская область отправила гуманитарный груз с вещами и инструментами, необходимыми для обустройства быта бойцов в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:45
2024-05-23T12:45
2024-05-23T12:45
надежные люди
нижегородская область
гуманитарная помощь
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Нижегородская область отправила гуманитарный груз с вещами и инструментами, необходимыми для обустройства быта бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. "Утеплитель, рубероид, строительный инструмент, электрокабель, розетки и лампочки, емкость для воды, отопительные пушки вошли в состав очередного гуманитарного груза, который Нижегородская область отправила в зону проведения специальной военной операции. Все эти дополнительные материалы поставляется в зону СВО регулярно, их используют в том числе для обустройства окопов, землянок и для организации быта на передовой", - говорится в сообщении. Гуманитарные конвои в зону СВО формирует и отправляет координационный центр на базе Дома народного единства. Списки того, что необходимо, составляются по заявкам войсковых частей. Центр оказывает помощь в сборе и доставке грузов для военных как нижегородским предприятиям и организациям, так и отдельным волонтерам, волонтерским группам. Отмечается, что за время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили более 520 конвоев гумпомощи, более 160 воинских частей получили 3860 тонн полезных грузов. Приобретено и направлено на СВО более 120 автомобилей. Всего обработано 1375 заявок от войсковых частей.
https://ria.ru/20240522/pomosch-1947645364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Нижегородская область, Гуманитарная помощь, СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Нижегородская область отправила гуманитарный груз с вещами и инструментами, необходимыми для обустройства быта бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает Дом народного единства.
"Утеплитель, рубероид, строительный инструмент, электрокабель, розетки и лампочки, емкость для воды, отопительные пушки вошли в состав очередного гуманитарного груза, который Нижегородская область отправила в зону проведения специальной военной операции. Все эти дополнительные материалы поставляется в зону СВО регулярно, их используют в том числе для обустройства окопов, землянок и для организации быта на передовой", - говорится в сообщении.
Гуманитарные конвои в зону СВО
формирует и отправляет координационный центр на базе Дома народного единства. Списки того, что необходимо, составляются по заявкам войсковых частей. Центр оказывает помощь в сборе и доставке грузов для военных как нижегородским предприятиям и организациям, так и отдельным волонтерам, волонтерским группам.
Отмечается, что за время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили более 520 конвоев гумпомощи, более 160 воинских частей получили 3860 тонн полезных грузов. Приобретено и направлено на СВО более 120 автомобилей. Всего обработано 1375 заявок от войсковых частей.