https://ria.ru/20240523/polsha-1947965708.html

В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства

В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства - РИА Новости, 23.05.2024

В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства

Обнаруженные в начале мая в зале, где должно было пройти заседание кабинета министров Польши, подслушивающие устройства оказались старой линией для переговоров, РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:32

2024-05-23T17:32

2024-05-23T17:32

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дональд туск

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Обнаруженные в начале мая в зале, где должно было пройти заседание кабинета министров Польши, подслушивающие устройства оказались старой линией для переговоров, сообщила радиостанция RMF FM. "Нет никаких признаков того, что раскрытая установка предназначалась для несанкционированного сбора данных", - сообщило Агентство внутренней безопасности, подтвердив появившуюся ранее информацию о том, что это старая система, использовавшаяся для удаленной связи. Заседания кабмина Польши обычно проходят в Варшаве. 7 мая было решено провести заседание в Катовицах, так как там проходил экономический форум, в котором принимали участие премьер-министр Дональд Туск и ряд других членов правительства. Перед началом заседания пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что в здании были найдены и демонтированы подслушивающие устройства. В стране вспыхнул скандал.

https://ria.ru/20240423/polsha-1941807629.html

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, дональд туск