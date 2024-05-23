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В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства - РИА Новости, 23.05.2024
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17:32 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/polsha-1947965708.html
В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства
В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства - РИА Новости, 23.05.2024
В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства
Обнаруженные в начале мая в зале, где должно было пройти заседание кабинета министров Польши, подслушивающие устройства оказались старой линией для переговоров, РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:32
2024-05-23T17:32
в мире
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варшава
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Обнаруженные в начале мая в зале, где должно было пройти заседание кабинета министров Польши, подслушивающие устройства оказались старой линией для переговоров, сообщила радиостанция RMF FM. "Нет никаких признаков того, что раскрытая установка предназначалась для несанкционированного сбора данных", - сообщило Агентство внутренней безопасности, подтвердив появившуюся ранее информацию о том, что это старая система, использовавшаяся для удаленной связи. Заседания кабмина Польши обычно проходят в Варшаве. 7 мая было решено провести заседание в Катовицах, так как там проходил экономический форум, в котором принимали участие премьер-министр Дональд Туск и ряд других членов правительства. Перед началом заседания пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что в здании были найдены и демонтированы подслушивающие устройства. В стране вспыхнул скандал.
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в мире, польша, варшава, дональд туск
В мире, Польша, Варшава, Дональд Туск
В Польше не нашли подслушивающих устройств в зале заседаний правительства

RMF FM: в зале заседаний правительства Польши нашли старую линию для переговоров

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Обнаруженные в начале мая в зале, где должно было пройти заседание кабинета министров Польши, подслушивающие устройства оказались старой линией для переговоров, сообщила радиостанция RMF FM.
"Нет никаких признаков того, что раскрытая установка предназначалась для несанкционированного сбора данных", - сообщило Агентство внутренней безопасности, подтвердив появившуюся ранее информацию о том, что это старая система, использовавшаяся для удаленной связи.
Заседания кабмина Польши обычно проходят в Варшаве. 7 мая было решено провести заседание в Катовицах, так как там проходил экономический форум, в котором принимали участие премьер-министр Дональд Туск и ряд других членов правительства.
Перед началом заседания пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что в здании были найдены и демонтированы подслушивающие устройства. В стране вспыхнул скандал.
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