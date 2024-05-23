https://ria.ru/20240523/polsha-1947743485.html

Плата по счетам: Польша приготовилась к "энергетическому шоку"

Плата по счетам: Польша приготовилась к "энергетическому шоку" - РИА Новости, 23.05.2024

Плата по счетам: Польша приготовилась к "энергетическому шоку"

С июля Варшава отменяет действовавшую почти два года заморозку цен на газ и электроэнергию. Теперь по счетам придется платить — компании разослали клиентам... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:04

экономика

польша

варшава

европа

евросоюз

евростат

газпром

природный газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781004201_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_ef5aa982e924a43e6094a4ce182fdb03.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Елена Савельева. С июля Варшава отменяет действовавшую почти два года заморозку цен на газ и электроэнергию. Теперь по счетам придется платить — компании разослали клиентам уведомления о росте тарифов на 50-60%. В бюджете совсем не осталось денег на энергетические субсидии. Зато есть "энергетическая независимость от России".Экстренные мерыВ разгар энергокризиса в мае 2022-го поляки сначала разорвали долгосрочный контракт с "Газпромом" и только потом стали думать, что делать дальше. В итоге заморозили цену природного газа для потребителей — две тысячи долларов за тысячу кубометров.Тариф на электроэнергию зафиксировали на уровне 412 злотых/МВт·ч (104,6 доллара) при годовом потреблении ниже 2500 МВт·ч на домохозяйство. Для фермеров и многодетных семей предусмотрели более высокий лимит. Все, что больше, — 693 злотых/МВт·ч.Схема расчетов достаточно сложна, но принцип тот же, что и в других странах ЕС: поставщики продавали электричество потребителям ниже рынка и получали за это компенсацию от государства и специальных бюджетных фондов, частично финансируемых производителями энергии.В итоге, по данным Евростата, в Польше цены на электроэнергию и природный газ для домохозяйств были одними из самых низких в ЕС.Влетело это в копеечку: общие затраты на ограничение и замораживание цен на электричество, газ и тепло на 2022-2023 годы достигли почти 100 миллиардов злотых — 23,4 миллиарда евро.Новое правительство продлило заморозку и на первое полугодие 2024-го. До сих пор потребители платили за электричество по ставкам декабря 2021-го."Текущая замороженная цена на электроэнергию для домохозяйств составляет 0,41 злотого/кВт·ч. Это меньше текущих тарифов (0,74 злотого/кВт·ч), а также дешевле поставок в 2024-м на срочном рынке (0,64 злотого/кВт·ч)", — уточняли в Польском комитете по электроэнергетике. Однако данная мера ситуативная и временная, подчеркнули в организации.Пора "включаться"Заморозка заканчивается 30 июня. Власти больше сдерживать цены не намерены, поскольку электрогенерирующие компании и госбюджет с этим не справляются.В комитете по электроэнергетике поспешили успокоить: cчета, конечно, вырастут, но не сильно. Однако потребители в ужасе — они получают уведомления от энергетического гиганта PGNiG и других компаний о подорожании сразу на 50-60%.Это решение приняли явно под давлением поставщиков. Обеспечить им достаточные дотации правительство точно не в силах, указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Непосильно для бюджетаДействительно, с финансами в стране не очень, денег на энергетические субсидии нет. Дефицит бюджета в прошлом году, по предварительным оценкам, — 5,1% ВВП. А в ЕС установлен порог — три процента. Брюссель вправе потребовать принять меры. Иначе Варшаве грозят штрафы.В то же время государственный долг Польши обновил исторический максимум — 361,3 миллиарда долларов. Для сравнения: девять лет назад было 225 миллиардов.Как отмечает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, потребителям все равно придется расплачиваться за энергокризис 2022-2023 годов, просто с отсрочкой. Впереди — неоднократная индексакция тарифов, которые к уровню 2021-го уже не вернутся. Сейчас сказывается и активная закачка газа в подземные хранилища к зимнему сезону.Дорогой переходВ Польше, как и во всем ЕС, уповают на возобновляемую энергетику.Единственный способ остановить подорожание энергоносителей — минимизировать влияние выбросов и котировок сырья на себестоимость электроэнергии. Поэтому энергетический переход неизбежен: нужно строить ветряки, развивать возобновляемые источники, инвестировать в сети передачи и распределения. Это вопрос стратегической безопасности, подчеркивают в польском комитете по электроэнергетике."Регуляторы указывают на то, что ключевой фактор подорожания электроэнергии — увеличение стоимости выбросов с 30 до 80 евро за тонну. Так как в Польше в основном угольная генерация, это очень ощутимо. Дело даже не в ценах на газ, опустившихся с пиковых 2000-3000 евро до 300-330 за тысячу кубометров. Безуглеродная энергетика снимает проблему платы за выбросы", — поясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Но энергетический переход — крайне затратное мероприятие. Строительство ветряков, производство солнечных панелей тоже подстегнет тарифы, добавляет Игорь Юшков. Возобновляемая энергетика в итоге по себестоимости окажется самой дорогой.

https://ria.ru/20240424/udobreniya-1941834713.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947715183.html

https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html

польша

варшава

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, польша, варшава, европа, евросоюз, евростат, газпром, природный газ