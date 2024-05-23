https://ria.ru/20240523/politico-1947998376.html
СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии
СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии
США могут наложить санкции на грузинских политиков, разрабатывавших и продвигавших закон об иноагентах, заявило издание Politico со ссылкой на документ... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:52
2024-05-23T19:52
2024-05-23T19:52
в мире
сша
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айдахо
энтони блинкен
джим риш
politico
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США могут наложить санкции на грузинских политиков, разрабатывавших и продвигавших закон об иноагентах, заявило издание Politico со ссылкой на документ законопроекта. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США предпримут шаги в ответ на грузинский закон об иноагентах. Как сообщает издание со ссылкой на документ, к котором у него был доступ, американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин объявят в четверг о "Законе о народе Грузии". "Законопроект США наложит запреты на поездки и другие санкции против грузинских политиков, обвиняемых в препятствовании евроатлантической интеграции Грузии и в том, что они стоят за коррупцией, нарушениями прав человека и усилиями по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию", - заявляет Politico со ссылкой на документ. Отмечается, что законопроект также призывает к постоянной приостановке "стратегического диалога между США и Грузией", в рамках которого обе страны совместно работали над вопросами безопасности и демократии. "Законопроект не только нацелен на правящую партию "Грузинская мечта" и других чиновников, но и предполагает выделение не менее 50 миллионов долларов на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии, а также инициирует расследование иностранного вредоносного влияния в стране", - добавляет издание. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html
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в мире, сша, грузия, айдахо, энтони блинкен, джим риш, politico, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, США, Грузия, Айдахо, Энтони Блинкен, Джим Риш, Politico, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии
Politico: США могут ввести санкции из-за грузинского закона об иноагентах
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
США могут наложить санкции на грузинских политиков, разрабатывавших и продвигавших закон об иноагентах, заявило издание Politico
со ссылкой на документ законопроекта.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен
заявлял, что США предпримут шаги в ответ на грузинский закон об иноагентах.
Как сообщает издание со ссылкой на документ, к котором у него был доступ, американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш
и сенатор от штата Нью-Гэмпшир
Джинн Шейхин объявят в четверг о "Законе о народе Грузии". "Законопроект США наложит запреты на поездки и другие санкции против грузинских политиков, обвиняемых в препятствовании евроатлантической интеграции Грузии
и в том, что они стоят за коррупцией, нарушениями прав человека и усилиями по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию", - заявляет Politico со ссылкой на документ.
Отмечается, что законопроект также призывает к постоянной приостановке "стратегического диалога между США и Грузией", в рамках которого обе страны совместно работали над вопросами безопасности и демократии.
"Законопроект не только нацелен на правящую партию "Грузинская мечта" и других чиновников, но и предполагает выделение не менее 50 миллионов долларов на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии, а также инициирует расследование иностранного вредоносного влияния в стране", - добавляет издание.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси
начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.