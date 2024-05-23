https://ria.ru/20240523/politico-1947998376.html

СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии

СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии - РИА Новости, 23.05.2024

СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии

США могут наложить санкции на грузинских политиков, разрабатывавших и продвигавших закон об иноагентах, заявило издание Politico со ссылкой на документ... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:52

2024-05-23T19:52

2024-05-23T19:52

в мире

сша

грузия

айдахо

энтони блинкен

джим риш

politico

протесты в грузии против закона об иноагентах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943303419_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_8ea621d18d0b4ef73b90721725ff1a1b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США могут наложить санкции на грузинских политиков, разрабатывавших и продвигавших закон об иноагентах, заявило издание Politico со ссылкой на документ законопроекта. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США предпримут шаги в ответ на грузинский закон об иноагентах. Как сообщает издание со ссылкой на документ, к котором у него был доступ, американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин объявят в четверг о "Законе о народе Грузии". "Законопроект США наложит запреты на поездки и другие санкции против грузинских политиков, обвиняемых в препятствовании евроатлантической интеграции Грузии и в том, что они стоят за коррупцией, нарушениями прав человека и усилиями по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию", - заявляет Politico со ссылкой на документ. Отмечается, что законопроект также призывает к постоянной приостановке "стратегического диалога между США и Грузией", в рамках которого обе страны совместно работали над вопросами безопасности и демократии. "Законопроект не только нацелен на правящую партию "Грузинская мечта" и других чиновников, но и предполагает выделение не менее 50 миллионов долларов на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии, а также инициирует расследование иностранного вредоносного влияния в стране", - добавляет издание. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947786877.html

сша

грузия

айдахо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, грузия, айдахо, энтони блинкен, джим риш, politico, протесты в грузии против закона об иноагентах