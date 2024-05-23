https://ria.ru/20240523/politico-1947879458.html

В Венгрии хотят получить право голоса в принятии глобальных решений

В Венгрии хотят получить право голоса в принятии глобальных решений - РИА Новости, 23.05.2024

В Венгрии хотят получить право голоса в принятии глобальных решений

Власти Венгрии надеются получить право голоса в принятии глобальных решений, углубляя экономические отношения с Россией и Китаем, такое мнение выразила... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:38

2024-05-23T13:38

2024-05-23T13:38

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китай

петер сийярто

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Венгрии надеются получить право голоса в принятии глобальных решений, углубляя экономические отношения с Россией и Китаем, такое мнение выразила венгерский политолог Эдит Жгут-Пржибыльска в своей статье издании Politico. По ее словам, отношения между Венгрией и Россией были прочными еще до 2022 года. Однако после начала конфликта на Украине они стали глубже. "Углубляя экономические отношения как с Китаем, так и с Россией, Орбан надеется дать Венгрии огромное право голоса в принятии глобальных решений", - написала Жгут-Пржибыльска. По ее словам, в Брюсселе и Вашингтоне разочарованы усугубляющейся дружбой между Венгрией, Россией и КНР, однако они не знают, "как остановить союз Венгрии" с этими странами. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.

https://ria.ru/20240517/rezolyutsiya-1946677038.html

https://ria.ru/20240315/vengriya-1933086227.html

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цены на нефть, венгрия, россия, китай, петер сийярто, politico