https://ria.ru/20240523/pokhischenie-1947885371.html

Подозреваемому в похищении абитуриенток на Алтае вернут доброе имя

Подозреваемому в похищении абитуриенток на Алтае вернут доброе имя - РИА Новости, 23.05.2024

Подозреваемому в похищении абитуриенток на Алтае вернут доброе имя

Подозреваемому в похищении абитуриенток технического университета в Алтайском крае Александру Анисимову, который выбросился из окна во время следственных... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:59

2024-05-23T13:59

2024-05-23T14:11

происшествия

алтайский край

республика тыва

алтайский государственный технический университет

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 23 мая — РИА Новости. Подозреваемому в похищении абитуриенток технического университета в Алтайском крае Александру Анисимову, который выбросился из окна во время следственных действий, вернут "доброе имя", сообщил журналистам заместитель руководителя следственного управления следственного комитета по региону Александр Жеребцов. "У нас всё по этапам, первый этап - это завершение следствия. Следствие мы завершили, мы доказали, что Анисимов не причастен к совершению преступления, есть у нас лицо по фамилии Манишин. Дальше уже вторым этапом мы вернёмся к делу Анисимова… и уже дадим оценку этому", - ответил Жеребцов. Он также рассказал, что настоящий маньяк решил воспользоваться смертью главного подозреваемого, чтобы прекратить похищение абитуриенток и выйти таким образом "сухим из воды". Ранее СК сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении "политеховского маньяка" Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, в том числе похищенных в начале двухтысячных годов абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Первое преступление мужчина совершил еще в 1989 году, когда в селе Зеленая Дубрава убил 17-летнюю девушку. Только в 2023 году следователи задержали убийцу. В ходе расследования этого уголовного дела удалось установить причастность Манишина ещё к десяти убийствам девушек и женщин, совершённых летом в 1999 и 2000 годах, в том числе пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Кроме того, установлено, что Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки другого высшего учебного заведения, приехавшей из Республики Тыва, а также 17-летней абитуриентки средне-специального учебного заведения. Установлена его причастность и к убийствам молодых сотрудниц высшего и средне-специального учебного заведения, а также матери одной из абитуриенток.

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html

алтайский край

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственный эксперимент с участием "политеховского" маньяка Виталия Манишина Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский. Первое преступление маньяк совершил еще в 1989 году, а остальных девушек убил в 1999 и 2000, среди них были шесть несовершеннолетних абитуриенток местного университета. Манишин рассказывал своим жертвам при знакомстве, что может помочь с поступлением и дальнейшим обучением, завязывал знакомство, а затем насиловал и убивал. Экспертизы признали маньяка вменяемым. В СК говорят, что жертв может быть больше ныне установленных 11. 2024-05-23T13:59 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, республика тыва, алтайский государственный технический университет, следственный комитет россии (ск рф)